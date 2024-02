Serie C: il Benevento liquida il Brindisi, show in Recanatese-Pontedera, finisce 4-5 con tripletta di Delpupo

Tutti i risultati delle gare di ieri, domenica 4 febbraio. Cadono Mantova e Torres. Al Sud, la squadra di Auteri vince grazie ai gol dei neo-acquisti

05-02-2024 10:53

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Tante emozioni nel 24esimo turno di Serie C. Nella giornata di ieri, domenica 4 febbraio, la capolista Mantova è caduta nella trasferta contro l’AbinoLeffe. Sempre nel girone A, Tesser ha pagato caro la sconfitta contro la Pro Patria. Nel girone B, girandola di emozioni nella sfida tra Recanatese e Pontedera. Al Sud, il Benevento regola il Brindisi. Il turno si chiuderà con il posticipo tra Trento e Fiorenzuola.

Mantova ko, esonerato Tesser

Nel girone A, impresa dell’AlbinoLeffe che ha mandato ko la capolista Mantova con i gol di Zoma e Longo. La rete di Galuppini nel finale non ha rovinato la festa agli uomini di Giovanni Lopez. Sconfitta anche per la Triestina a Fontanafredda nell’impegno contro la Pro Patria. Il gol in acrobazia di Pitou ha aperto le danze, con i biancorossi che hanno trovato il pareggio nella ripresa grazie alla marcatura di Redan. A concludere l’opera è stata una rasoiata di Renault che ha regalato ai suoi tre punti importanti. Pesante sconfitta per la Triestina, il cui prezzo è stato pagato da Attilio Tesser, esonerato.

Botta e risposta invece tra Pro Vercelli e Atalanta U23, con le reti nel secondo tempo di Balde e Rojas. Un gol a testa anche nella sfida tra Virtus Verona e Padova con i centri di Gomez e Varas su rigore. Trionfo casalingo per il Lumezzane che, con Taugourdeau e Iori, ha mandato ko l’Alessandria, sempre più fanalino di coda della classifica. A nulla è servita la rete di Gazoul all’80’.

Pro Vercelli-Atalanta U23 1-1

Triestina-Pro Patria 1-2

Lumezzane-Alessandria 2-1

AlbinoLeffe-Mantova 2-1

Virtus Verona-Padova 1-1

Cade la Torres, sfida pirotecnica tra Recanatese e Pontedera

Nel girone B, il Sestri Levante ha mandato ko la Torres grazie al rigore trasformato da Pane verso la fine del primo tempo. Anche la Carrarese ha vinto di misura nella sfida contro l’Olbia con la marcatura di Schiavi. La Lucchese ha ritrovato il successo proprio contro la Spal, con Gucher che ha stappato la partita e Dalmonte che, nella ripresa, ha pareggiato nuovamente i conti. Decisiva la rete di Rizzo Pinna per la vittoria degli uomini di Gorgone. Pareggio a reti inviolate, invece, tra Arezzo ed Entella.

La gara tra Recanatese e Pontedera è stata ricca di emozioni e soprattutto di gol. Primo tempo pirotecnico, con un destro di Carpani dopo un quarto d’ora che ha aperto le marcature e i granata che nel giro di circa dieci minuti hanno ribaltato la situazione grazie alla tripletta di uno scatenato Delpupo e del gol di Perretta. Ancora Carpani, prima dell’intervallo, ha riaperto la sfida.

Nella ripresa, i padroni di casa hanno provato ad accorciare ulteriormente le distanze con la rete di Raimo, ma un destro piazzato di Ianesi ha fatto rifiatare il Pontedera. Solo per pochi minuti, perchè Ahmetaj ha rimesso di nuovo tutto in bilico. All’80’, la Recanatese è rimasta in inferiorità numerica per effetto dell’espulsione di Ferretti, ma ha continuato a mettere in difficoltà gli ospiti. I granata hanno resistito al forcing dei toscani, portando così a casa i tre punti.

Torres-Sestri Levante 0-1

Carrarese-Olbia 1-0

Arezzo-Entella 0-0

Lucchese-Spal 2-1

Recanatese-Pontedera 4-5

Girone C, il Benevento vince contro il Brindisi

Nell’unica sfida del girone C, il Benevento, tra le mura amiche del “Vigorito”, grazie ai gol dei neo-acquisti ha inanellato il quinto risultato utile consecutivo mandando ko il Brindisi. È successo tutto nel primo tempo, con i giallorossi che si sono imposti con le reti di Lanini e Starita. La squadra di Auteri sale a quota 43 punti in classifica, a -8 dalla capolista Juve Stabia. Solo tre punti nelle ultime sette giornate per i pugliesi che consolidano la posizione in zona playout.