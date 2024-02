Serie C: senza Zeman Pescara ok col Pineto, Capuano torna a vincere col Taranto, festa Avellino

Il Pescara passa senza Zeman (influenzato). Il Taranto torna a gioire ed è a -1 dal terzo posto mentre l'Avellino si conferma implacabile fuori casa

04-02-2024 10:42

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La 24a giornata di Serie C ha vissuto un sabato piuttosto ricco per tutti e tre i gironi che compongono il torneo. Nel girone A A spicca il successo in trasferta del Vicenza contro la Pergolettese con un gol per tempo. Nel B il Cesena prosegue la sua marcia anche se nel testa-coda con la Fermana passa solamente di misura. L’influenza di Zeman non ferma il Pescara col Pineto. Nel Girone C tornano a sorridere Taranto e Avellino. Andiamo a ripercorrere tutto quello che è accaduto.

Girone A: Vicenza, Novara e Legnago vincono in trasferta

Partiamo dal Girone A e dai già citati tre punti presi dal Vicenza con la Pergolettese. I biancorossi hanno sfruttato gli episodi, capitalizzando al massimo le occasioni e andando al bersaglio prima con Cuomo e poi con l’autogol di Piccinini. Arzignano e Pro Sesto si spartiscono la posta in palio: 1-1 firmato da Bruschi e dal neo arrivato Faggioli dal dischetto. Novara e Legnago corsare sui campi rispettivamente di Giana e Renate.

Girone B: sorrisi per Juve Next Gen e Pescara

Shpendi è una garanzia, specialmente al Manuzzi dove ha realizzato l’11esimo centro del suo campionato sui 14 totali. Questo è servito al suo Cesena per sbarazzarsi del fanalino di coda Fermana. Il Perugia non va oltre lo 0-0 a Rimini, mentre il Pescara senza Zeman (influenzato e assente in panchina) passa col Pineto grazie alle reti di De Marco e Merola. Settimo risultato utile di fila per la Juventus Next Gen che in rimonta batte l’Ancona con i sigilli di Cerri, Sekulov e del fuoriquota Guerra. I marchigiani si erano portati due volte in vantaggio con Giampaolo e Spagnoli.

Girone C: Avellino implacabile fuori casa, Messina passa nel finale

L’Avellino segna con Guidotti e poi si salva grazie alle parate di Ghidotti blindando l’1-0 col Monopoli. Fuori casa la squadra di Pazienza è infallibile con 5 successi consecutivi. Il Taranto di Capuano vince in extra-time col gol del 2-1 di Orlando, batte il Monterosi e si porta a un punto dal podio in attesa del posticipo Benevento-Brindisi. Da Casertana-Potenza e Sorrento-Crotone vengono fuori due pareggi. Il Messina invece spezza l’equilibrio del match con un super gol da 40 metri di Frisenna che manda ko la Virtus Francavilla.

