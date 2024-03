Serie C: Avellino-Picerno il big-match, la Juve Stabia ospita il Messina

Entra nel vivo la 34a giornata del campionato di C, con scontri diretti e big match tutti da vivere: il programma completo, con gli orari delle gare

Archiviati gli anticipi del giovedì, la Serie C torna in campo per completare il programma della 34a giornata della regular season. A cinque turni dalla fine, tanti gli scontri diretti e i big match da seguire, a partire da Avellino-Picerno nel girone C. Riflettori puntati anche sulla Juve Stabia di Guido Pagliuca, impegnata al “Menti” contro il Messina e sempre più vicina al bersaglio grosso. Festa promozione per Mantova e Cesena. Entriamo nel dettaglio della 15a giornata del girone di ritorno della Lega Pro.

Mantova, battere l’Atalanta per festeggiare la B: il programma del girone A

Il Mantova di Possanzini si prepara a festeggiare la promozione, nonostante la vittoria del Padova contro la Pergolettese. I virgiliani, infatti, tornerebbero a +12 con una vittoria e con lo scontro diretto nettamente a favore. “Martelli” vestito a festa per una squadra capace di centrare il salto di categoria al primo colpo, dopo essere stata riammessa tra i professionisti nel mese di luglio. D’altro canto, l’Atalanta U23 non vuole essere una semplice spettatrice e farà di tutto per mettere i bastoni fra le ruote ai padroni di casa.

Vicenza e Triestina si giocano il terzo posto, importante per saltare i primi due turni playoff e volare direttamente alla fase nazionale. Lane impegnato in casa della Pro Sesto, mentre gli alabardati di mister Bordin andranno a far visita all’Arzignano Valchiampo. La sorpresa Legnago Salus, invece, dovrà vedersela con la Pro Patria in trasferta.

Questo il programma completo nel girone A:

Padova-Pergolettese 2-1

Albinoleffe-Trento (Oggi ore 14)

Arzignano-Triestina (ore 16.15)

Novara-Lumezzane

Giana Erminio-Fiorenzuola (ore 18.30)

Mantova-Atalanta U23

Pro Patria-Legnago Salus

V. Verona-Renate

Alessandria-Pro Vercelli (ore 20.45)

Pro Sesto-Vicenza

Il Cesena prepara la festa promozione: il programma del girone B

Nel girone B, la Carrarese ha di fatto archiviato il discorso terzo posto nella serata di giovedì, battendo il Perugia di Formisano nell’attesissimo scontro diretto. Ha rialzato la testa anche il Gubbio di Piero Braglia, dopo tre ko di fila, grazie al gol partita di Gabriele Bernardotto, che ha piegato una Torres già certa di centrare la seconda piazza.

Cesena in fermento per la gara che potrebbe sancire la promozione tra i cadetti. Complice la sconfitta della squadra di Sassari, gli uomini di Mimmo Toscano hanno la possibilità di festeggiare la B con quattro giornate d’anticipo. Una cavalcata trionfale per i romagnoli, che hanno rispettato le aspettative di inizio stagione, al contrario di quanto successo negli altri due gironi.

Questo il programma completo nel girone B:

Carrarese-Perugia 1-0

Gubbio-Torres 1-0

Fermana-Rimini 3-2

Vis Pesaro-Lucchese 1-3

Arezzo-Juventus U23 (Oggi ore 14)

Olbia-Sestri Levante

Ancona-SPAL (ore 16.15)

Cesena-Pescara

Entella-Pontedera

Pineto-Recanatese (ore 20.45)

Riflettori puntati su Avellino-Picerno e Casertana-Taranto: il programma del girone C

Dopo l’allungo registrato lo scorso weekend, la Juve Stabia di Guido Pagliuca è sempre più vicina ad una clamorosa promozione diretta. Un salto di categoria inatteso per ambizioni di inizio stagione e risorse investite. Al “Menti” di Castellammare, tutto esaurito per l’occasione, arriva il Messina di Giacomo Modica, già salvo ma in corsa per un piazzamento playoff. Vincendo oggi, le Vespe avrebbero l’opportunità di festeggiare la B la prossima settimana, in caso di risultato positivo al “Vigorito” di Benevento.

Occhi puntati su Casertana-Taranto e Avellino-Picerno, i due big match di giornata nel raggruppamento centro-meridionale. La squadra di Eziolino Capuano, nonostante il -4 in classifica, continua a macinare punti e a recitare un ruolo da protagonista in questa stagione. Di fronte, la formazione di Vincenzo Cangelosi, reduce dallo 0-0 di Crotone e chiamata a conquistare l’intero bottino dinanzi ai propri tifosi.

In zona playout, invece, la Turris di Leonardo Menichini può approfittare dell’ennesimo passo falso del Catania e tenere a debita distanza il Monterosi, che ospita il Benevento di Gaetano Auteri sul neutro di Teramo. Il Monopoli di Roberto Taurino, dopo il colpaccio al “Vigorito”, se la vedrà con un Sorrento che ha poco da chiedere al suo campionato, mentre la Virtus Francavilla non può sbagliare contro un Brindisi che oggi potrebbe certificare la retrocessione in Serie D.

Questo il programma completo nel girone C: