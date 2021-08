Serie C: Bari subito bloccato nel posticipo

La prima giornata del campionato di Serie C va in archivio con i due posticipi del lunedì. La nuova Reggiana di Aimo Diana riscatta l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Piacenza liquidando con un gol per tempo il neopromosso Montevarchi, mentre delude già il Bari, raggiunto sull’1-1 a Potenza.

Non è andata molto meglio a diverse altre grandi impegnate tra sabato e domenica, con le eccezioni del Padova, passato con autorità sul campo del Renate e subito padrone del girone A, del Siena, del Pescara e del Palermo.

Toscani di Alberto Gilardino, ripescati in estate e rinforzatisi con acquisti di nome come Alberto Paloschi e Claudio Terzi hanno travolto la Vis Pesaro, mentre il Pescara di Gaetano Auteri ha avuto la meglio di misura nel derby contro l’Ancona. Ok anche i rosanero che per battere il Latin dell’ex Di Donato hanno avuto bisogno però di due calci di rigore.

Buon debutto anche per Entella e Catanzaro, steccano invece Avellino e Triestina, bloccate in casa sul pari senza gol. Delude anche il Foggia di Zeman: solo 0-0 contro la matricola Monterosi.

I risultati:

Girone A

FeralpiSalò-Fiorenzuola 1-2

Giana Erminio-Pro Sesto 1-0

Legnago-Mantova 1-1

Pergolettese-Juventus Under 23 1-2

Piacenza-Trento 0-0

Pro Patria-Albinoleffe 1-2

Pro Vercelli-Lecco 1-0

Renate-Padova 0-3

SudTirol-Virtus Verona 1-0

Triestina-Seregno 0-0

Girone B

Cesena-Gubbio 0-0

Fermana-Viterbese 3-3

Grosseto-Modena 0-0

Imolese-Lucchese 0-1

Olbia-Pistoiese 3-2

Pescara-Ancona 2-1

Pontedera-Carrarese 1-1

Reggiana-Montevarchi 2-0

Siena-Vis Pesaro 3-0

Virtus Entella-Teramo 2-0

Girone C

Avellino-Campobasso 1-1

Catanzaro-Virtus Francavilla 3-1

Fidelis Andria-Juve Stabia 1-1

Monopoli-Catania 3-0

Monterosi-Foggia 0-0

Paganese-Messina 4-4

Palermo-Latina 2-0

Potenza-Bari 1-1

Taranto-Turris 0-0

Vibonese-Picerno 0-0

OMNISPORT | 31-08-2021 09:00