Serie C, Catanzaro senza freni anche sul mercato: ufficiale Brignola

25-01-2023 11:52

Colpo nel mercato invernale del Catanzaro, formazione schiacciasassi nel girone C di Serie C, che si assicura dalla Serie B l’attaccante classe 1999 Enrico Brignola, rientrato al Benevento dopo il prestito al Cosenza.

Ecco il comunicato ufficiale: “L’US Catanzaro si assicura dal Benevento l’attaccante Enrico Brignola, già a disposizione del tecnico Vincenzo Vivarini. Il 23enne nativo di Caserta ha giocato nella prima parte di questa stagione a Cosenza, con 20 presenze e due reti. Sempre in serie B ha vestito le maglie di Benevento, Frosinone, Spal, Livorno, mentre in serie A ha giocato con Benevento e Sassuolo. Brignola arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione”

