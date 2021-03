Serie C: c'è solo l'Alessandria nella scia del Como

La Ternana vede la Serie B, il Como quasi.

La 33a giornata del campionato di Serie C avvicina i lariani alla promozione nel torneo cadetto. Dopo il 4-2 al Pontedera nell’anticipo, infatti, la squadra di Gattuso gioisce da casa per le sconfitte di Pro Vercelli e Renate, le prime inseguitrici: piemontesi clamorosamente battuti dal Livorno di Marco Amelia (alla prima vittoria sulla panchina labronica), ultimo e virtualmente retrocesso, mentre le Pantere di Aimo Diana cedono 2-1 alla Giana Erminio.

Punti salvezza per il Legnago (3-0 sul campo di un Cesena in crisi), Novara (1-0 al Grosseto) e Pergolettese (2-0 alla Carrarese).

Nella scia del Como resta solo la scatenata Alessandria: 5-2 alla Lucchese, terza vittoria consecutiva, ma -3 dal primo posto con una gara in più.

Quanto alle ‘Fere’, dominatrici del girone C da inizio stagione, il 2-1 di Bisceglie non è bastato per fare festa con cinque turni d’anticipo a causa della concomitante vittoria dell’Avellino (1-0 sulla Virtus Francavilla firmato da Maniero su rigore): i 15 punti di vantaggio dovrebbero comunque permettere alla squadra di Cristiano Lucarelli di festeggiare nella prossima giornata al ‘Liberati’ proprio contro l’Avellino. Rallenta il Catanzaro fermato dalla Turris e superato dal Bari al terzo posto.

Nel girone B altro passo avanti del Padova, che liquida 3-0 il Ravenna (Hallfredsson, Chiricò e Biasci) ultimo in classifica restando a +5 sul SudTirol (1-0 all’Arezzo, gol di Casiraghi) e a +7 sul Perugia, vittorioso 2-0 a Imola nell’anticipo.

Parità nel derby marchigiano tra Fano e Vis Pesaro che ha segnato il debutto di Alessio Tacchinardi sulla panchina dei granata.

