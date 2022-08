Serie C, è già caos: un colpo di scena fa slittare i calendari

05-08-2022 09:54

A poco meno di un mese dal (teorico) inizio del campionato, e a due settimane dal via della Coppa Italia, la Serie C 2022-’23 è già nel caos.

Il Consiglio di Stato ha approvato la sospensiva per il Campobasso e, a quanto si apprende, potrebbe farlo anche per il Teramo , le due società escluse dal campionato per inadempienze finanziarie e sostituite da Fermana e Torres.

La composizione dei tre gironi resa nota giovedì con le sorprese di Alessandria e Pescara, rispettivamente inserite nel B e nel C, è stata quindi di fatto congelata e la conseguenza più immediata è stata la decisione di rimandare la compilazione dei calendari , previsti per venerdì 5 agosto.

La Lega Pro ha infatti comunicato, tramite una nota ufficiale, che il giorno della presentazione della nuova stagione è posticipato a data da destinarsi.