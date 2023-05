Serie C, confermato lo staff tecnico dell’Arzignano Valchiampo

Tramite una nota ufficiale il club di Serie C conferma mister Giuseppe Bianchin ed il suo staff: “A Mister Bianchini e a tutto lo Staff auguriamo Buon Lavoro per la terza Stagione in Serie C dell’Arzignano Valchiampo”

Fonte: Getty Images