Serie C, doppio posticipo nel girone A con Juve Next Gen-Albinoleffe e Pro Vercelli-Vicenza

Bianconeri in campo alle 17 al "Moccagatta" di Alessandria. Si chiude con la sfida del "Robbiano-Piola"

06-03-2023 12:07

Tempo di posticipi del lunedì anche in Serie C. Nel girone A ben due posticipi: alle 17 Juventus Next Gen-Albinoleffe al “Moccagatta” di Alessandria alle 17 (arbitro Matteo Canci di Carrara) e Pro Vercelli-Vicenza alle 20,30 allo stadio Robbiano-Piola. Qui di seguito le probabili formazioni di entrambe le sfide:

JUVENTUS NEXT GEN-ALBINOLEFFE (ore 17)

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Crespi; Riccio, Poli, Huijsen; Savona, Sersanti, Palumbo, Besaggio, Mulazzi; Sekulov, Pecorino. All.: Brambilla.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Offredi; Gusu, Gelli, Borghini; Frosinini, Doumbia (Giorgione), Brentan, Piccoli, Zoma; Manconi, Cocco. All.: Foscarini.

PRO VERCELLI-VICENZA (ore 20,30)

PRO VERCELLI (4-2-3-1): M. Rizzo; Iezzi, Perrotta, N. Rizzo, Anastasio; Saco, Calvano; Laribi, Vergara, Iotti; Arrighini. All.: Gardano.

VICENZA (3-4-2-1): Iacobucci; Ndiaye, Pasini, Bellich; Valietti, Ronaldo, Jimenez, Begic; Dalmonte, Stoppa; Ferrari. All.: Modesto.