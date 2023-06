Serie C, Emanuele Filiberto di Savoia vuole il Siena: “Realtà spettacolare”

Nel corso di un’intervista a La Nazione, Emanuele Filiberto di Savoia dichiara: “L’interesse c’è ma bisogna capire come trasformarlo in realtà, seguo la società da tempo”

28-06-2023 13:57

Non è ancora certo il futuro del Siena. In qualsiasi caso, il club fa gola a molti investitori che, in caso bocciatura dell’iscrizione da parte della Covisoc, proverebbero a risollevare le sorti.

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Nazione, Emanuele Filiberto di Savoia ha ammesso l’interesse nei confronti del club: ”Stiamo valutando e guardando. L’interesse c’è, bisogna capire come trasformarlo in realtà. Seguo la società da tempo, la Toscana è spettacolare e mi piace l’idea di risollevare società sportive in difficoltà. Vedremo come il Siena può integrarsi nel nostro progetto”.

Prosegue poi Emanuele Filiberto di Savoia: “Il nostro obiettivo è creare centri di formazione per i giovani, soprattutto per quelli più svantaggiati che non possono permetterselo. Insomma, è un progetto più ampio rispetto a quello calcistico. In Campania puntiamo anche sulla valorizzazione del territorio, a Siena di certo non ce ne sarà bisogno perché è una realtà spettacolare”.