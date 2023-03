Serie C, Foggia: tutto fatto per Delio Rossi in panchina

L'allenatore ex Lazio, Fiorentina e Palermo si accorderà fino al 230 giugno 2024

29-03-2023 15:41

Delio Rossi a un passo dall’essere nominato nuovo allenatore del Foggia. Secondo Sky Sport, l’ex tecnico – tra le tante – di Lazio, Palermo e Fiorentina, si accorderà coi satanelli fino al 30 giugno 2024. Foggia che arriva da tre sconfitte nelle ultime tre gare disputate nel girone C di Serie C, campionato in cui occupa la sesta posizione di classifica a 52 punti, a parimerito con l’Audace Cerignola.

L’ultima esperienza professionale per Delio Rossi risale alla stagione 2020-2021, di subentro a Valerio Bertotto alla guida dell’Ascoli in Serie B, il 29 novembre 2020. Durò però solamente un mese sulla panchina del Picchio.