Serie C girone C: dopo i posticipi, Catanzaro a un soffio dalla promozione

Dopo il 3-0 al Monterosi e lo 0-0 del Crotone ad Andria, al team di Vivarini basterà vincere nel prossimo match contro il Gelbison

17-03-2023 14:40

Si è chiuso ieri sera il cartello della trentaduesima giornata di Serie C con due postici del girone C. Una sorta di due testacoda, in pratica. In questo senso, sorprende molto lo 0-0 in Puglia del Crotone contro il fanalino Fidelis Andria di mister Mirko Cudini.

Il Catanzaro schiacciasassi di mister Vincenzo Vivarini, invece, non fa sconti e – tra le mura amiche dello stadio “Nicola Ceravolo” – rifila un perentorio 3-0 al Monterosi Tuscia con gli acuti di Stefano Scognamillo al 43′, Luca Martinelli al 51′ e Jari Vandeputte al 62- In classifica, Catanzaro che guadagna altri due punti sulla seconda posizione occupata dal Crotone (83 vs 67) e che, a sei giornate dalla fine, basterà vincere contro il Gelbison nella prossima gara in trasferta per festeggiare il matematico ritorno in Serie B.