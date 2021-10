30-10-2021 22:12

Il Bari si rilancia dopo la sconfitta per 3-0 di domenica scorsa a Francavilla battendo per 2-1 il Catanzaro, a cinque lunghezze ci sono i corregionali del Monopoli. Questi i risultati odierni della dodicesima giornata della Serie C. Girone B: Viterbese-Ancona Matelica 2-2. Girone C: Bari-Catanzaro 2-1, Latina-Fidelis Andria 1-0, Monopoli-Monterosi Tuscia 2-0, Paganese-Virtus Francavilla 2-1, Picerno-Foggia 1-1, Taranto-Potenza 2-1, Turris-Juve Stabia 2-1.

OMNISPORT