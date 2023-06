Serie C, la Pro Sesto annuncia il nuovo direttore Sportivo

Gianni Califano, ai canali del club, rilascia le prime dichiarazioni: “Ringrazio la Società per la fiducia accordatami. Ora inizia una nuova avventura e io non vedo l’ora di cominciare”

08-06-2023 17:01

La Pro Sesto, club lombardo di Serie C, dopo una stagione al di sopra di ogni aspettativa, annuncia il nuovo direttore sportivo. Il profilo indicato per provare a ripetere l’annata meravigliosa è stato individuato in Gianni Califano. Il nuovo direttore, come riportato da Tuttomercatoweb, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club lombardo.

Le prime dichiarazioni del nuovo Ds: “Ringrazio la Società per la fiducia accordatami. La Pro Sesto arriva da una stagione storica, per la quale ci tengo a complimentarmi con la dirigenza biancoceleste, con chi mi ha preceduto nel ruolo, il ds Botturi, mister Andreoletti e tutti i giocatori, che hanno raggiunto traguardi importanti.

Ora inizia una nuova avventura e io non vedo l’ora di cominciare, dando il mio contributo con passione, determinazione e l’esperienza professionale che ho maturato negli anni”