Serie C: la Ternana non sbaglia un colpo, sorride il Catanzaro

Sono state 5 le partite disputate in giornata in Serie C. Bella vittoria per la Ternana a Potenza grazie alle reti di Furlan e Falletti, gli umbri si confermano così primi nel girone C. Solo 0-0 invece tra FeralpiSalò e Cesena, con gli emiliani ancora in cerca di vittoria da più di un mese.

La partita tra Giana Erminio e Pro Sesto l’ha decisa Nicola Madonna al 58′. Vittoria importante per i padroni di casa che allontanano così le zone basse della classifica. Pareggio senza reti anche tra Sambenedettese e Ravenna, con quest’ultima sempre più ultima nel gruppo B. Il Catanzaro passa in casa della Cavese grazie alla rete di Antonio Porcino al 23′.

RISULTATI

FeralpiSalò-Cesena 0-0

Potenza-Ternana 0-2 (Furlan 40′ (T); Falletti 75′ (T))

Giana Erminio-Pro Sesto 1-0 (Madonna 58′ (G))

Cavese-Catanzaro 0-1 (Porcino 23′ (C))

Sambenedettese-Ravenna 0-0

OMNISPORT | 24-03-2021 17:18