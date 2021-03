Serie C: Pergolettese show contro la Juventus Under 23

Non giocavano entrambe da tre turni e in pratica, dopo questo match, hanno altre due gare da recuperare. La prima è andata in scena oggi con la Pergolettese che ha superato con un perentorio 4-2 la Juventus Under 23.

Eppure le cose per i binconeri si erano messe bene dopo il vantaggio siglato da Brighenti dopo 17 minuti che, di prima intenzione, di collo piede, schiaccia a terra un pallone arrivato da un cross di Ake dalla sinistra. La Pergolettese acciuffa il pareggio alla fine della prima frazione di gioco grazie ad un gol di Bakayoko, abile dopo un batti e ribatti in area, su angolo battuto da Bariti, a mettere in rete di testa da pochi passi.

Dopo soli due minuti nella ripresa Duca porta in vantaggio gli ospiti e dopo una ventina di minuti è invece Faini a trovare il tris. Alcibiade al 94 accorcia le distanze ma è ancora la Pergolettese a mettere il punto esclamativo sulla partita e sulla vittoria quando un minuto più tardi, ancora Duca (doppietta per lui) trafigge l’estremo difensore bianconero.

Dopo i tre punti di oggi la Pergolettese sale in dodicesima posizione a 38 punti mentre la Juventus Under 23 rimane ottava a 46 punti.

OMNISPORT | 25-03-2021 17:11