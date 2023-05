Serie C, Perugia: il presidente Santopadre medita la cessione

Il numero uno del Perugia, secondo il Corriere dello Sport, chiede 10 milioni per la cessione del club: 5 milioni per il marchio e 5 milioni per risanare il bilancio

31-05-2023 15:26

Si fanno sempre più insistenti le voci che darebbero per partente, dopo undici anni di presidenza, Massimiliano Santopadre dal Perugia. Dopo aver ottenuto la seconda retrocessione in Serie C, in quattro anni, il numero uno del Perugia starebbe meditando la cessione del club.

I motivi sono diversi e si possono ricondurre sia ai rapporti incrinati sia con la tifoseria che con le amministrazioni comunali. Di conseguenza, l’imprenditore romano ipotizzerebbe l’addio dal club.

Stando a quanto raccolto e riportato dal Corriere dello Sport la cifra richiesta per il passaggio di proprietà del club è di circa 10 milioni di euro: 5 per il valore del marchio Perugia ed ulteriori altri 5 per risanare le pendenze presenti nel bilancio.