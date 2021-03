Serie C, Pro Patria-Juventus Under-23 1-0: decide Lath

La Juventus Under-23 non riesce a reagire dopo la sconfitta contro la Pergolettese e incassa l’1-0 con il Pro Patria. A segno al 7′ Latte Lath, i padroni di casa dopo il vantaggio riescono ad amministrare la partita senza soffrire troppo i bianconeri.

Molto meglio il Pro Patria per quasi tutto il match, con l’autore del gol ispiratissimo. I padroni di casa sfiorano anche il 2-0 che avrebbe chiuso il match al 73′, con Kolaj che prende in pieno la traversa. L’occasione migliore per la squadra di Zauli capita al 92′: Akè raccoglie il cross di Di Pardo ma la palla termina a lato di pochissimo.

Juventus Under-23 ferma a quota 46 punti nel girone A di Serie C, Pro Patria che sale a 53.

Pro Patria (3-5-2): Greco; Gatti, Boffelli, Molinari (67′ Saporetti); Cottarelli, Nicco, Bertoni (86′ Fietta), Ferri (60′ Colombo), Pizzul; Latte Lath (67′ Kolai), Parker.. All. Sala. A disp. Mangano, Compagnoni, Brignoli, Le Noci, Spizzichino, Masetti, Castelli, Vaghi.

Juventus U23 (3-5-2): Nocchi; Capellini, Alcibiade, Gozzi (46′ De Marino); Di Pardo, Troiano (46′ Marques), Peeters (67′ Leone), Fagioli (75′ Ranocchia), Felix Correia; Akè, Brighenti (75′ Dabo). All. Zauli. A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Anzolin, De Marino, Barbieri, Delli Carri, Compagnon

Arbitro: Scatena

Ammoniti: Boffelli, Parker, Gozzi, Brighenti, De Marino, Latte Lath, Capellini

OMNISPORT | 29-03-2021 17:20