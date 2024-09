Serie C, quarta giornata: orari e dove vederla in tv e streaming. Taranto, è già allarme rosso, per il Sorrento ostacolo Potenza

L'Avellino cerca il riscatto con la Cavese, la Juventus Under 23 va a Monopoli. Come seguire le partite in diretta tv e streaming

Semaforo verde sulla Serie C, che è pronta ad entrare nel vivo con la quarta giornata. Tante sfide interessanti e delicate, che potrebbero già cambiare le carte in tavola in alcune società. L’Avellino e il Taranto cercano una scossa per dare uno scatta alla stagione dopo una partenza molto lenta. Ma le gare da segnare sul calendario non si fermano al girone C.

Taranto, serve una svolta. La Juve va a Monopoli

Dopo la batosta subita contro il Messina, il Taranto ha bisogno di rialzare la testa. I pugliesi hanno un solo punto in campionato e stanno vivendo una situazione di incertezza anche per il tema stadio. “Non so ancora dove giocheremo. Cerco sempre di estraniarmi da certe situazioni. Mi auguro che si faccia chiarezza il quanto prima possibile. Noi come squadra dobbiamo essere messi nella miglior condizione possibile” – ha spiegato l’allenatore Gautieri alla vigilia della sfida contro il Trapani. I rossoblù sfideranno una delle squadre che ambisce alla lotta per la promozione. Una neopromossa con un grande progetto. Continua il momento di crisi dell’Avellino, ancora fermo a zero vittorie: gli irpini proveranno a rialzarsi contro la neopromossa Cavese.

Il Milan Futuro sfiderà l’Ascoli per cercare la prima gioia da tre punti in Serie C, la Juve Next Gen di Montero sarà ospite del Monopoli, reduce dalla grande vittoria contro il Foggia. L’Atalanta U23 affronterà fuoricasa la Triestina. A seguire tutto il programma della quarta giornata con gli orari e le dirette tv dei vari match.

Serie C, il programma della quarta giornata

Venerdì 13 settembre

Ore 20.45

TARANTO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW FERALPISALÒ-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport 251 e NOW POTENZA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW AREZZO-LEGNAGO SALUS, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW VIRTUS ENTELLA-CARPI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW RENATE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW ALBINOLEFFE-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Sabato 14 settembre

Ore 18.30

MILAN FUTURO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW MONOPOLI-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW CROTONE-MESSINA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW VIS PESARO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

Ore 20.45

CATANIA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW PADOVA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW SESTRI LEVANTE-SPAL, in diretta su Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW CAMPOBASSO-TORRES, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW CASERTANA-TURRIS, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Domenica 15 settembre

Ore 18.30

L.R. VICENZA-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW CALDIERO TERME-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW TRENTO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW UNION CLODIENSE-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

Ore 20.45

TRIESTINA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW CAVESE-AVELLINO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW PERUGIA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW TERNANA-PINETO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW TEAM ALTAMURA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Lunedì 16 settembre

Ore 20.30

LATINA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

Ore 20.45

NOVARA-LECCO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW PESCARA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW LUCCHESE-RIMINI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

Dove vedere la Serie C: diretta tv e streaming

Sky trasmette in diretta tv e in streaming tutte le partite del campionato, i playoff/playout e anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Tutte le partite si possono vedere in streaming anche su Now

RaiSport trasmette una partita in chiaro ogni settimana: controlla il palinsesto sulla Guida Tv di Virgilio Sport