Serie C, Totò Aronica ha già stregato Trapani, Silvio Baldini fa dimenticare Zeman a Pescara

Vola il Renate: terza vittoria per 1-0 e primato. Baldini vince a Rimini: "Non sono qui a fare folklore". Impresa Aronica e il patron lo conferma

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il sabato di Serie C regala l’ennesimo successo di misura del Renate, il crollo interno della Juve Next Gen, ma anche le vittorie preziose del Trapani di Totò Aronica e del Pescara di Baldini, sempre più nel cuore dei tifosi.

Serie C, Girone A: il Renate non si ferma più, è tris

Tre partite e tre vittorie per 1-0: così il Renate si gode la vetta della classifica a punteggio pieno. Contro l’Alcione Milano è bastato il gol di Delcarro per firmare il blitz. Il Vicenza sfiora il colpo in trasferta in dieci uomini con l’AlbinoLeffe: al rosso di Della Latta dopo 33′ fa seguito il vantaggio griffato Leverbe prima dell’intervallo, ma poi nel finale Longo salva i padroni di casa. Pareggio interno per l’Atalanta U23 con Trento, che risponde al gol di Bergonzi col rigore di Peralta. Resta in fondo il Novara, mandato al tappeto dal penalty di Manfredi che regala tre punti d’oro alla Virtus Verona. Tutto nel primo tempo tra Pergolettese e Union Clodiense: avanti di due reti dopo soli 9 minuti, gli ospiti si fanno acciuffare da Careccia e Scarsella. Finisce 1-1 tra Lecco e Lumezzane, pareggio a reti bianche tra Pro Patria e FeralpiSalò.

Girone B: Baldini fa sognare Pescara come Zeman

Silvio Baldini riaccende l’entusiasmo dei tifosi del Pescara: in 900 hanno seguito il Delfino a Rimini e la squadra abruzzese ha ripagato l’amore del suo pubblico vincendo 1-0 grazie al gol di Ferraris, al secondo centro consecutivo. In attesa dell’Entella, i biancazzurri si godono il primato a quota 7 punti in coabitazione col Gubbio, che non è andato oltre lo 0-0 con la Ternana. Come sempre senza peli sulla lingua il tecnico di Massa che, dopo 25 minuti ha sostituito Squizzato e Tunjov. “Li ho tolti per non fargli fare brutta figura – ha spiegato al termine del match Baldini -. Io non sono qui a fare folklore, ma per incidere”. Bella vittoria del Pineto: Arezzo liquidato 3-1.

Girone C: ok Trapani e Aronica si guadagna la conferma

Il Trapani risorge con Totò Aronica in panchina. Dalla Primavera alla prima squadra non da semplice traghettatori: il blitz a Crotone (1-2) vale la conferma in panchina fino al termine della stagione per l’ex difensore del Napoli. Lo ha dichiarato il presidente del club siciliano Antonini: “Ha grande voglia di dimostrare le sue capacità. Domani (oggi, ndr) lo incontrerò per comunicargli che rimarrà lui l’allenatore del Trapani e che sarà lui a portare la squadra in serie B”. Zuppel e Kanoute gli eroi dello Scida che hanno ribaltato la rete di Kostadinov. Crolla la Juventus Next Gen, superata 3-1 in casa da un ottimo Catania, mentre la Turris si sbarazza 2-0 del Latina. Poker di uno scatenato Messina al Taranto, 0-0 tra Picerno e Casertana.