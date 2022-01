Serie C, Sebastiani conferma le mosse in uscita del Pescara

19-01-2022 14:33

Qualcosa sta per muoversi in casa Pescara dove a breve, come confermato dal presidente Daniele Sebastiani, saranno in diversi a cambiare aria.

“Rizzo e Galano non rientrano più nei nostri piani. Per entrambi nessun incentivo all’esodo. Il sacrificio lo abbiamo fatto solo per Valdifiori” ha detto a Rete8 il numero uno dei biancazzurri.

“Diverso il discorso su Marilungo. Dobbiamo procedere con queste tre uscite. Bocic invece non è una priorità. Se c’è la possibilità di migliorare l’attacco non ci tireremo indietro, altrimenti resteremo così. Con la partenza di Rizzo, arriverà un altro centrocampista? Non necessariamente. Vedremo” ha chiosato il presidente della compagine abruzzese.

