Serie C, Sekulov trascina la Juventus, Atalanta ko pesante, festa Vis Pesaro nel derby

Girone A: frenata del Padova e il Mantova scappa a +8. L'Atalanta U23 cade col Vicenza. Girone B: super Juventus con la Torres, la Carrarese in fuga

11-02-2024 10:03

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Colpaccio della Juventus Nex Gen che sbanca il campo della Torres nella 25esima giornata del Girone B di Serie C. Nel Girone A frenata del Padova che consente al Mantova di allungare in vetta. Perde in casa l’Atalanta U23. Questi i principali risultati delle gare di serie C di ieri.

Serie C, Girone A: flop Padova, l’Atalanta U23 cade col Vicenza

Il Padova era chiamato a rispondere al successo del Mantova contro la Triestina, ma la squadra di Vincenzo Torrente non va oltre all’1-1 casalingo con Trento. Varas la sblocca su rigore, ma l’autorete di Belli consente agli ospiti di acciuffare un prezioso pareggio. Ora il primo posto dista otto lunghezze. Male anche l’Atalanta U23, sconfitta tra le mura amiche dal Vicenza in una sfida con vista playoff. I veneti si impongono 2-1, mettono la freccia sugli orobici e si piazzano al quarto posto in classifica. Sul blitz dei biancorossi sono impresse le firme di Rolfini e Ferrari.

Fiorenzuola-Pro Vercelli: la giostra del gol. Ok Arzignano e Lumezzane

Finisce 3-3 tra Fiorenzuola e Pro Vercelli. La partita si accende nel finale con un gol dopo l’altro: al 68′ Ceravolo segna la rete del momentaneo 2-1 per i padroni di casa, poi clamoroso uno-due dell’undici di Dossena, a bersaglio al 78′ e all’80’ con Santoro e Mustacchio. All’82’ Cremonesi fissa il risultato sul 3-3. Blitz del Lumezzane, che espugna il campo del Renate. Arzignano senza freni con la Giana Erminio (3-0), successi anche per la Pro Patria (2-0 alla Pergolettese), il Novara (1-0 alla Virtus Verona) e il Legnago Salus (2-1 all’AlbinoLeffe).

Girone B e C: colpaccio Juventus, la Vis Pesaro fa suo il derby

Continua il momento no della Torres, mandata al tappeto al Vanni Sanna da un’ottima Juventus Next Gen. Terza vittoria di fila e playoff sempre più nel mirino per i bianconeri, che passano 3-1 grazie ai sigilli di Sekulov (anche in versione assist-man), Damiani e Anghelè.

Terzo successo consecutivo anche per la scatenata Carrarese di Calabro che piega 3-1 l’Entella, portandosi a sole cinque lunghezze dalla Torres secondo in classifica. Nelle retrovie tre punti pesanti per la Vis Pesaro nel derby col fanalino di coda Fermana: 2-0 con doppietta dell’islandese Karlsson. Termina 1-1 la sfida Pineto e Lucchese. Stesso risultato anche tra Monterosi Tuscia e Potenza, unico match del Girone C di Serie C andato in scena ieri.