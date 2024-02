Serie C: Zeman flop, il Pescara umiliato a Gubbio, Mantova e Cesena implacabili

Spettacolo in Lega Pro negli anticipi del venerdì, con Braglia che rifila un poker a Zeman in terra umbra. Vincono e convincono le prime della classe

10-02-2024

Dalle conferme di Mantova e Cesena alla goleada del Gubbio di Piero Braglia, che annulla il gioco del Pescara di Zeman. Entriamo nel dettaglio dei risultati maturati negli anticipi della 25a giornata della regular season di Lega Pro, con un occhio alle classifiche dei tre gironi e alle partite in programma oggi.

Serie C, volano Mantova e Cesena, rinviata Pro Sesto-Alessandria

Il Mantova di Possanzini riscatta immediatamente la sconfitta esterna con l’Albinoleffe, superando con autorità una Triestina in difficoltà, reduce dal cambio di guida tecnica. Partita subito in discesa per i virgiliani, con Mensah e Brignani che hanno messo in chiaro le cose al 9′ e al 13′ della prima frazione di gioco. Nella ripresa, si sveglia troppo tardi la compagine alabardata, che riesce ad accorciare le distanze soltanto al minuto 87, dopo il rigore sbagliato da Minesso. Autogol proprio di Brignani un attimo più tardi.

Mantova che consolida il primato e mette ulteriore pressione sulle spalle del Padova di Vincenzo Torrente, impegnato oggi in casa con il Trento. Non si è giocata, invece, Pro Sesto-Alessandria, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, colpito dalle piogge torrenziali che si sono abbattute su tutto il Centro-Nord Italia nelle ultime 24 ore. Gara rinviata a data da destinarsi.

Braglia umilia Zeman

Il Gubbio di Piero Braglia annichilisce il Pescara di Zeman, battendo la formazione abruzzese con un sonoro 4-0. Desogus croce e delizia degli umbri, con un rigore fallito nel primo tempo e la rete del raddoppio rossoblù nella seconda frazione. Prima di lui, a segno il solito Corsinelli, con Udoh e Tozzuolo che hanno chiuso la contesa, approfittando di una difesa pescarese troppo statica e spesso fuori posizione.

“Intanto siamo salvi – ha sottolineato Braglia nel dopo gara – e quindi si giocherà in Serie C anche l’anno prossimo. Poi, noi dobbiamo solo divertirci, perché non possiamo permetterci di fare altri pensieri”, ha concluso l’ex tecnico dell’Avellino.

Le partite di oggi in Serie C

Tante sfide interessanti anche nel girone A. In campo il Padova di Torrente, chiamato a rispondere alla vittoria della capolista Mantova. Di fronte, ci sarà il Trento. Pro Vercelli a Fiorenzuola per trovare continuità, mentre Atalanta U23-Vicenza rappresenta senza dubbio uno degli incroci più affascinanti di questo turno, per valori e classifica.

Nel gruppo B, la Torres deve uscire dalla crisi contro la Juventus U23, mentre l’Entella di Fabio Gallo ospiterà una Carrarese che ha la ghiotta opportunità di riprendersi il terzo posto, approfittando del passo falso del Perugia.

Queste le partite di oggi in Serie C:

GIRONE A

Pro Patria-Pergolettese (ore 16.15)

Arzignano-Giana Erminio (ore 18.30)

Atalanta U23-Vicenza

Fiorenzuola-Pro Vercelli

Novara-V. Verona

Padova-Trento

Legnago Salus-Albinoleffe (ore 20.45)

Renate-Lumezzane

GIRONE B

Pineto-Lucchese (ore 16.15)

Torres-Juventus U23

Entella-Carrarese (ore 20.45)

Fermana-Vis Pesaro

GIRONE C