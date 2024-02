Serie C: Zeman punta al colpaccio a Gubbio, il big-match è Mantova-Triestina

Dal big match del girone A al derby romagnolo nel gruppo B, fino alla chiusura con il big match Crotone-Benevento: il programma completo della 25a giornata

09-02-2024 13:56

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Via alla 25a giornata della stagione regolare in Serie C, con big match e scontri diretti che promettono gol e spettacolo in tutti e tre i gironi, dove si registrano equilibri e valori differenti. Riflettori puntati sul girone A, dove andrà in scena Mantova-Triestina, e sul gruppo B, nel quale si affronteranno Rimini e Cesena, divise da sempre da un’accesa rivalità. A partire da domani, ci sarà spazio anche per il raggruppamento centro-meridionale. Di seguito il programma del weekend in Lega Pro.

Serie C, le partite di oggi: Mantova-Triestina il big match, occhio al derby romagnolo

Sale l’attesa per le partite di oggi in Serie C. Mantova-Triestina si prende inevitabilmente la scena, complici lo straordinario cammino dei virgiliani e le difficoltà riscontrate nell’ultimo periodo dalla formazione alabardata, reduce dal cambio di guida tecnica. Al posto dell’esonerato Attilio Tesser, infatti, è approdato in Friuli mister Roberto Bordin, chiamato a consolidare un prestigioso piazzamento playoff, senza pensare ad un improbabile inseguimento alla capolista.

Nel girone B, derby tutto romagnolo fra Rimini e Cesena, con i padroni di casa che devono riscattare la pesante sconfitta dell’andata. I bianconeri, dal canto loro, sembrano sempre più lanciati verso la promozione diretta, considerando il drastico calo della Torres. Bella sfida tra il Gubbio di Piero Braglia e il Pescara di Zeman: due filosofie agli antipodi pronte a confrontarsi. Il Perugia, invece, non può sbagliare in casa del Sestri Levante.

Questo il programma di oggi in Serie C:

GIRONE A

Mantova-Triestina (ore 20.45)

Pro Sesto-Alessandria

GIRONE B

Gubbio-Pescara (ore 20.45)

Pontedera-Arezzo

Rimini-Cesena

Sestri Levante-Perugia

Spal-Recanatese

I big match del weekend in Lega Pro

Punti che pesano e pressioni che si fanno inevitabilmente sentire. Il Mantova di Possanzini, reduce dall’inaspettata sconfitta in casa dell’Albinoleffe, va subito alla ricerca del riscatto tra le mura amiche, contro una Triestina che dovrà assorbire in fretta le idee del neo arrivato Bordin.

Nel gruppo B, il Cesena va a far visita ai rivali del Rimini, in occasione del terzo incrocio stagionale tra campionato e Coppa Italia di categoria. Interessantissimo il confronto tra la Virtus Entella di Fabio Gallo e l’ambiziosa Carrarese, in piena zona playoff. Nel raggruppamento centro-meridionale, invece, occhi su Catania-Casertana e Crotone-Benevento, con la super sfida dello “Scida” che rischia di rappresentare uno spartiacque per ambo le compagini.

I big match del weekend in Serie C:

Mantova-Triestina

Rimini-Cesena

Entella-Carrarese

Catania-Casertana

Crotone-Benevento

Dove vedere tutte le partite di Serie C

Tutte le sfide della 25a giornata del campionato di Serie C saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, con un canale dedicato ad ogni singolo evento. Pre gara ad un quarto d’ora dal fischio d’inizio, prima del racconto dei 90 minuti del match, live in streaming anche su Sky Go e NOW Tv, piattaforme che mettono a disposizione i main events del palinsesto satellitare. Basterà scaricare le rispettive applicazioni su pc, smartphone e tablet, per poi effettuare un comune login e selezionare la finestra di riferimento.

In diretta tv in chiaro su Rai Sport il big match Crotone-Benevento, che chiuderà il programma della 25a giornata lunedì 12 febbraio alle ore 20.30 allo “Stadio Ezio Scida”.