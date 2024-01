Serie C, Carrarese-Torres: i sassaresi via dalla curva durante il ricordo a Riva, la risposta dei tifosi del Cagliari

Discutibile episodio avvenuto nel corso del match tra Carrarese e Torres con una parte dei tifosi sassaresi che ha deciso di esprimere la “rivalità” con il Cagliari nel minuto di raccoglimento per Riva

La rivalità trova spesso delle strane forme di manifestarsi. Quella scelta da una fetta dei tifosi della Torres sembra essere probabilmente una delle meno apprezzabili visto che prima del match sul campo della Carrarese alcuni tifosi hanno deciso di abbandonare la Curva durante il ricordo a Gigi Riva.

Torres, i tifosi lasciano la Curva

La gara tra Carrarese e Torres è diventata l’opportunità per un altro gesto di cattivo gusto da parte di una tifoseria. I tifosi della Torres, o almeno una parte di loro, ha infatti deciso di abbandonare la porzione dello stadio a loro dedicata nel corso del minuto di raccoglimento per Gigi Riva, il grande attaccante italiano scomparso solo qualche giorno fa. Un segno per dimostrare forse la rivalità con i cugini del Cagliari di cui Rombo di Tuono è stato uno dei simboli più forti, capaci anche di portare la formazione sarda verso lo scudetto.

Gigi Riva: il caso Supercoppa Italiana

Gigi Riva è stato un grande simbolo del calcio italiano, non solo per i suoi gol e le sue vittorie con la maglia del Cagliari ma per quello che ha fatto con la nazionale (anche nel ruolo di dirigente) e per quello che ha rappresentato fuori dal campo. Se ci possono essere dubbi sul suo ranking tra i migliori attaccanti italiani di tutti i tempi, non ci sono dubbi invece che sul piano umano e personale Riva sia stato un top del nostro calcio, una figura come ce ne sono purtroppo poche.

Per questo motivo hanno fatto molto discutere i fischi che hanno accompagnato il minuto di raccoglimento nell’intervallo del match tra Napoli e Inter e valida per la Supercoppa Italiana. Fischi su cui è arrivata anche la spiegazione, non sempre convincente, da parte della Lega e della FIGC.

La reazione dei tifosi del Cagliari

Le rivalità nel calcio sono tante, forti e molto spesso radicate sul territorio. Nel caso in questione c’è quella tra Torres e Cagliari con i tifosi che dà sempre si guardano da sempre con sospeso. La gara tra Carrarese e Torres è finita con un risultato piuttosto rotondo a favore dei padroni di casa (5-1) e i tifosi del Cagliari non si sono lasciati scappare l’occasione per reagire: “C’era per voi l’occasione di elevarvi oltre il vostro senso di inferiorità e invece siete senza speranza ma alla fine c’è il karma che vim colpisce con quel 5-1”.