Supercoppa Napoli-Inter: la vergogna dei fischi di Riad a Gigi Riva e la bufera sull'arbitro Rapuano

Indignazione in Italia per i fischi dei tifosi sauditi durante il minuto di raccoglimento per Gigi Riva, vissuto come un "fastidio". Poi è Rapuano a scatenare il putiferio.

22-01-2024 22:30

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Che serata triste per il calcio italiano. Prima il dolore per la scomparsa di Gigi Riva, improvvisa, fulminante, lacerante. Poi la vergogna dei fischi durante il minuto di raccoglimento per “Rombo di Tuono”, celebrato all’inizio del secondo tempo della Supercoppa tra Napoli e Inter a Riad: la notizia della scomparsa dell’ex centravanti del Cagliari e della Nazionale, infatti, era arrivata quando le due squadre stavano entrando in campo per l’inizio della partita. Dulcis in fundo, la bufera social sull’arbitro Rapuano, reo di aver indirizzato la partita con quel doppio giallo a Simeone che ha spianato la strada all’Inter.

Supercoppa: fischi durante il minuto di silenzio per Riva

I fischi durante il minuto di silenzio si sono sentiti, eccome. Stavolta, forse, sarebbero serviti i cori pre-registrati e “sparati” a tutto volume dagli altoparlanti nelle precedenti partite, giocate con gli spalti semivuoti. Stavolta invece a Riad lo stadio era pieno e – incredibile ma vero – ha manifestato in modo corale il proprio disappunto durante il minuto dedicato a “Rombo di Tuono”. I calciatori delle due squadre a un certo punto hanno provato a battere le mani: niente da fare.

Perché i tifosi arabi hanno fischiato durante il minuto per Riva

Ma perché a Riad hanno fischiato il minuto di raccoglimento? Perché nella cultura saudita non sono previste queste celebrazioni per i morti. Anzi, lì le avvertono quasi come un “fastidio”. Era già accaduto qualche giorno fa, durante il minuto di raccoglimento per Beckenbauer. Stavolta è toccato a Riva. A nulla sono valsi gli applausi dei (pochi) tifosi italiani presenti. Quasi tutti dell’Inter. Qualcuno anche del Napoli. Del resto, sono cose che possono capitare quando si va a giocare per soldi in posti dalla cultura, dalle usanze e dalle tradizioni così diverse da quelle a cui si è abituati in Italia.

Napoli-Inter: Rapuano contestato per l’espulsione di Simeone

Tutta italiana, invece, è l’abitudine di attaccare gli arbitri. Autentica bufera social sull’arbitro Rapuano, che dopo un primo tempo di estrema tolleranza ha improvvisamente cambiato metro nella ripresa. Ne ha fatto le spese Simeone, espulso per un doppio giallo. Soprattutto il primo, probabilmente, un po’ troppo fiscale. “Rapuano miglior nerazzurro in campo”, il commento di un tifoso napoletano. “La Supercoppa degli onesti”, sfotte uno juventino infiltrato. “Ma festeggiano pure? Hanno vinto grazie all’arbitro. Anche questa volta”, un altro commento. E c’è chi attacca Rapuano: “Inadeguato”.