Serie C, crisi Trento rimane in 10 e perde 2-0 in casa con il Fiorenzuola: cosa è successo

Importante vittoria dei rossoneri in ottica salvezza, solo due punti nelle ultime sei giornate per i gialloblù. Nel girone C, testa al recupero tra Picerno e Catania.

06-02-2024 10:45

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il posticipo del girone A tra Trento e Fiorenzuola, andato in scena ieri, lunedì 5 febbraio, ha calato il sipario sulla 24esima giornata di Serie C. La gara, andata in scena allo stadio Briamasco, è terminata con il risultato finale di 0-2. Vittoria importante per i rossoneri che conquistano tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Sempre più tortuoso il cammino dei gialloblù, anche loro in zona playout, che sono arrivati a quota quattro ko nelle ultime sei giornate.

Di Gesù e Seck mandano ko il Trento

Monday Night da dimenticare per il Trento, che è rimasto in inferiorità numerica da inizio ripresa per doppia ammonizione a Italen, incassando una pesante sconfitta in ottica salvezza. Il Fiorenzuola ne ha approfittato e dopo aver aumentato la pressione hanno trovato il vantaggio con Di Gesù, favorito dalla deviazione di un avversario, e raddoppiando nei minuti di recupero con il subentrato Seck. La squadra di Tabbiani ha centrato il quarto risultato utile consecutivo che ha permesso di agganciare il Novara a quota 22 punti, rincarando la dose di fiducia per la possibile salvezza diretta.

Serie C, 24esima giornata: i risultati

Di seguito, tutti i risultati della 24esima giornata di Serie C:

Girone A

Arzignano-Pro Sesto 1-1

Giana Erminio-Novara 0-1

Renate-Legnago Salus 0-1

Pergolettese-Vicenza 0-2

Triestina-Pro Patria 1-2

Pro Vercelli-Atalanta U23 1-1

Lumezzane-Alessandria 2-1

AlbinoLeffe-Mantova 2-1

Virtus Verona-Padova 1-1

Trento-Fiorenzuola 0-2

Girone B

Vis Pesaro-Gubbio 1-3

Juventus U23-Ancona 3-2

Perugia-Rimini 0-0

Pescara-Pineto 2-0

Cesena-Fermana 1-0

Torres-Sestri Levante 0-1

Carrarese-Olbia 1-0

Arezzo-Entella 0-0

Lucchese-Spal 2-1

Recanatese-Pontedera 4-5

Girone C

Picerno-Turris 1-0

Latina-Giugliano 0-1

Foggia-Catania 1-1

Juve Stabia-Audace Cerignola 4-0

ACR Messina-Virtus Francavilla 3-2

Sorrento-Crotone 1-1

Casertana-Potenza 0-0

Taranto-Monterosi Tuscia 2-1

Monopoli-Avellino 0-1

Benevento-Brindisi 2-0

Serie C, 22esima giornata: testa al recupero tra Picerno e Catania

Prima di immergerci nella 25esima giornata di Lega Pro, oggi, martedì 6 febbraio, andrà in scena il recupero tra Picerno e Catania, valido per la 22esima giornata del girone C di Serie C. La sfida, posticipata lo scorso 20 gennaio a causa delle avverse condizioni meteorologiche, avrà calcio d’inizio alle 14 sul campo del “Donato Curcio”. Match importante per entrambe le compagini, con i lucani che, in caso di vittoria, potrebbero scavalcare Benevento e Avellino piazzandosi al secondo posto con 45 punti in classifica, a -6 dalla capolista Juve Stabia.

D’altra parte, il Catania, reduce dal pareggio esterno contro il Foggia, va a caccia di un posto in zona playoff, per il momento ancora distante. Gli etnei, attualmente, occupano il tredicesimo posto con 30 punti all’attivo, alla pari del Potenza.