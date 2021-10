Serie C: Sudtirol in testa, cade il Bari, Palermo in risalita

25-10-2021 10:58

È stato un weekend ricco di spunti quello della decima giornata in Serie C.

Nel girone A il Sudtirol supera il Padova a parità di partite: i veneti, secondi a quota 23 a -1 dal primo posto, saranno impegnati lunedì nel posticipo di Salò, ma la squadra di Javorcic deve ancora recuperare la gara sospesa a Legnago, quindi il +1 è effettivo.

Testa a testa, quindi, come nel girone B, dove la Reggiana cercherà di riprendersi nel posticipo di Pontedera il primo posto ora appannaggio del Cesena, ma in agguato c’è anche il Modena, vittorioso a Olbia.

Nel girone C c’è invece la prima, fragorosa caduta del Bari, travolto a Francavilla: non ne approfitta però il Catanzaro, sconfitto in casa dal Monopoli che si rilancia ed è terzo a -5 dalla vetta insieme al Palermo, passato a Vibo. Foggia e Taranto si annullano nel derby, risale l’Avellino, mentre il Catania respira e prova a dimenticare i guai societari. Debutti vincenti per i neo allenatori di Juve Stabia e Potenza, Sottili e Trocini: ko Messina e Latina.

Risultati 10ª giornata

Girone A

Albinoleffe-Seregno 0-1

FeralpiSalò-Padova lunedì ore 21

Juventus Under 23-Pro Sesto 1-1

Legnago-Trento 1-0

Mantova-Sudtirol 0-1

Pergolettese-Lecco 1-0

Piacenza-Giana Erminio 1-1

Pro Patria-Pro Vercelli 1-1

Renate-Triestina 2-1

Virtus Verona-Fiorenzuola 2-1

Girone B (posticipi)

Carrarese-Virtus Entella 1-1

Olbia-Modena 0-3

Pistoiese-Montevarchi 2-0

Pontedera-Reggiana lunedì ore 20

Girone C

Avellino-Paganese 3-0

Campobasso-Picerno 1-1

Catanzaro-Monpoli 1-2

Fidelis Andria-Turris 1-0

Foggia-Taranto 1-1

Juve Stabia-Messina 1-0

Monterosi-Catania 1-4

Potenza-Latina 2-1

Vibonese-Palermo 1-3

Virtus Francavilla-Bari 3-0

