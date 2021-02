Nessuno in Europa come la Ternana

Nessuno in Europa meglio delle “Fere”: fin qui numeri davvero da record per la squadra allenata da Cristiano Lucarelli.

53 punti in 21 giornate, 16 vittorie e 5 pareggi: i numeri dei rossoverdi fanno spavento solo a guardarli, ma significano che il ritorno in Serie B dopo tre anni è possibile.

La Ternana vanta un primato davvero invidiabile: finora, infatti, è l’unica squadra a militare in un campionato professionistico delle top 5 nazioni europee che non ha mai perso una partita.

Ma i numeri della compagine umbra non finiscono qui: miglior attacco in Italia (51 goal) e la miglior difesa (14 reti subite), l’ultima delle quali nell’1-1 andato in scena sul campo del Palermo.

Ad evitare quello che sarebbe stato il primo passo falso ci ha pensato Cesar Falletti, trequartista uruguaiano in prestito dal Bologna che ha già segnato la bellezza di 11 reti, permettendo così alla sua squadra di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, giunta a 21 partite.

Tra le fila dei rossoverdi troviamo anche l’esperto Daniele Vantaggiato (8 gol per lui) e il portiere Anthony Iannarilli, che nel 2013 venne operato per l’asportazione della milza dopo uno scontro di gioco con la maglia della Salernitana.

Ritorno in serie B? A Terni dicono che è meglio non parlarne per scaramanzia, ma il sogno è più vivo che mai.

OMNISPORT | 04-02-2021 12:29