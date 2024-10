Gelbison, giocatore picchiato nell'intervallo non rientra in campo: intervengono i carabinieri

La nostra società, che ha sempre fatto del fair play e dell’ospitalità i propri valori fondanti, non è mai stata accusata di episodi di violenza o scorrettezza nei confronti degli avversari. Al contrario, abbiamo sempre ricevuto ringraziamenti e apprezzamenti per il nostro comportamento sia in campo che fuori. Quanto riportato dalla società ospite appare, ai nostri occhi, come il copione di un teatrino architettato a tavolino per giustificare una sconfitta pesante.