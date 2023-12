Serie C: tris Casertana, il Catania perde in casa col Sorrento, Foggia ko

Titoli di coda sulla diciottesima giornata di Serie C con risultati a sorpresa e altre conferme: l'Audace Cerignola vince il derby, il Perugia cade ad Arezzo

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Cala il sipario sulla diciottesima giornata di Serie C con i posticipi. Gol, emozioni e copioni con un finale imprevisto illuminano gli ultimi novanta minuti di questo turno. A Natale le soprese sono dietro l’angolo e sotto l’albero della Lega Pro scarta un bel regalo il Cerignola, che vince il derby contro il Foggia e risale in classifica.

Perde terreno il Benevento, che non va oltre il pareggio a Latina. Colpo del Sorrento al “Massimino” contro un Catania ancora troppo fragile. La Casertana non perde più, supera il Giugliano e continua a sognare in grande: terzo posto e meno cinque dalla capolista Juve Stabia. Nel Girone B l’Arezzo rovina il buon momento del Perugia.

Serie C: crisi Catania, Casertana show

I successi di fine novembre sono stati solo un’illusione per il Catania, che continua a vivere di fiammate e non riesce a dare sostanza alla squadra. Al “Massimino” il Sorrento conquista i tre punti con una vittoria di misura grazie al gol De Francesco sul finire del primo tempo. Malcore con una doppietta regala il derby all’Audace Cerignola contro il Foggia e mette la freccia in classifica.

La Casertana non si ferma più e cala il tris contro il Giugliano: apre Tavernelli, raddoppia Curcio, poi De Sena riapre il match, ma Montalto allo scadere mette la parola fine. Pareggio senza reti tra il Latina e il Benevento, con i giallorossi che non conquistano i tre punti da tre giornate e perdono distacco dalla vetta.

L’Arezzo ferma il Perugia e vede i playoff

Nel girone B il colpo lo fa l’Arezzo, che batte 2-0 il Perugia e sale al decimo posto in classifica. Risalti porta in vantaggio i toscani al 35′, ma il copione del match cambia dopo dieci minuti con l‘espulsione di Lisi, che lascia gli ospiti in dieci. La partita cambia e nella ripresa diventa ingiocabile quando al 74′ l’arbitro espelle anche Seghetti. La gara resta però sul filo fino al 90′, quando ci pensa Gucci a scrivere i titoli di coda.

I risultati dei posticipi di Serie C

Questi i risultati dei posticipi del lunedì di Serie C:

GIRONE B

Arezzo-Perugia 2-0

GIRONE C