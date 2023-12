Scommesse, Benevento indagati Pastina e altri tre ex giallorossi: cosa rischia il club

Bufera scommesse anche in Serie B e Lega Pro: coinvolto il Benevento, c'è Pastina e tre ex calciatori sanniti. Cosa rischia il club di Vigorito

01-12-2023 11:41

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Mattinata convulsa in Serie B e Lega Pro. Le indagini relative al caso scommesse investono anche alcuni club della cadetteria e della terza serie. Nell’occhio del ciclone è finito il Benevento di Oreste Vigorito, complice la presenza nel registro degli indagati di Christian Pastina e degli ex tesserati giallorossi Gaetano Letizia, Massimo Coda e Francesco Forte. Cosa rischiano il club sannita e i calciatori coinvolti.

Caso Scommesse, perquisizione in casa Pastina: cosa è successo

Proseguono le indagini della Guardia di Finanza dopo i casi che hanno riguardato calciatori importanti come Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Si tratta del medesimo filone d’inchiesta, con una ricerca di informazioni che appare sempre più capillare nel mondo del calcio italiano. Nella mattinata di oggi, infatti, la GDF ha perquisito l’abitazione di Christian Pastina, giovane difensore centrale del Benevento Calcio.

Sequestrati tutti i dispositivi digitali di proprietà del ragazzo, nonché quelli presenti in casa. La notizia ha chiaramente sconvolto la famiglia del classe 2001 e lo spogliatoio della compagine sannita, a pochi giorni dal big match con la capolista, valevole per la 16a giornata del campionato di Serie C (girone C).

Il provvedimento, come nei casi sopracitati, è scattato in virtù della violazione dell’articolo 4 della legge 401 del 1989, che vieta agli sportivi di scommettere sulla disciplina che praticano. Pastina si è detto estraneo ai fatti, precisando un dettaglio agli inquirenti: il suo conto gioco era nella disponibilità di Gaetano Letizia, ex capitano del Benevento e oggi terzino sinistro della Feralpisalò.

Non solo Pastina, ci sono anche tre calciatori di Serie B

Oltre a Christian Pastina, sono indagati anche Massimo Coda, Francesco Forte e Gaetano Letizia, che avrebbero scommesso sul calcio. Da capire se sono state registrate giocate anche sul Benevento, ai tempi in cui questi calciatori scendevano in campo con la maglia giallorossa. Indagini in corso, con i rilievi del caso che verranno effettuati nel giro di una settimana.

Coda è ora impegnato con la Cremonese, in corsa per la promozione diretta in Serie A, mentre Forte indossa la fascia di capitano del Cosenza, squadra reduce dalla sconfitta nel derby con il Catanzaro, ma sempre intenzionata a centrare la zona playoff. Letizia, uno degli ultimi a lasciare Benevento la scorsa estate, è ancora di proprietà del club di Oreste Vigorito, essendo stato girato alla Feralpisalò con la formula del prestito nell’ultimo giorno di mercato.

Tutti i calciatori coinvolti rischiano almeno un anno di squalifica, ma molto dipenderà dalla loro collaborazione e dalla strategia studiata con i rispettivi legali. Per quanto concerne Pastina, sarà interpellato anche il Benevento. Ai quattro giocatori interessati, sono state associate anche altre due persone, che non sarebbero calciatori.

Cosa rischia il Benevento

Dopo la perquisizione effettuata intorno alle 7.20 del mattino a casa Pastina, il Benevento di Oreste Vigorito si è detto molto amareggiato e deluso per essere stato accostato a tale vicenda, pur non essendosi esposto attraverso comunicati ufficiali. È ciò che filtra dagli ambienti sanniti, con il patron che sta già lavorando per tutelare l’immagine della società nelle sedi opportune.

Il Benevento, al momento, si ritiene parte lesa e agirà come tale, qualora dovessero trovare ulteriore riscontro le indagini condotte dalla Guardia di Finanza. Responsabilità oggettiva del Benevento? Seguendo i precedenti e il recente caso Tonali, gli Stregoni rischierebbero di rientrare in questa fattispecie solo nel caso in cui venissero portate alla luce scommesse sulla sconfitta della squadra giallorossa.