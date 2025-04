Serie A: anticipi e posticipi della 36sima giornata. Atalanta-Lecce, la Lega assicura: "Miglior decisione possibile"

Il 6 giugno a Parma verrà svelato il prossimo calendario di Serie A. Il presidente Simonelli chiarisce la posizione della Lega anche sul rinvio di Inter-Roma e sulla disputa della prossima Supercoppa in Arabia. C'è anche la data per un eventuale spareggio-Scudetto

Il 6 giugno si svelerà il prossimo calendario di serie A: lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto in conferenza stampa dopo l’odierna assemblea dei club. Contestualmente sono stati diramati anche anticipi e posticipi relativi alla 31esima giornata di serie A.

Serie A 2025/26, calendario il 6 giugno

“Le prossime due assemblee si terranno a Roma in occasione della finale di Coppa Italia, mentre l’altra assemblea la faremo il 6 giugno, in occasione del festival della Serie A: in quell’occasione daremo il calendario per il campionato 2025/26, cercare di anticipare il più possibile è un obiettivo. Purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe, e capiamo sia un problema per i tifosi”. Sono state le parole di Simonelli.

Supercoppa, resta da stabilire la sede

“Novità sulla Supercoppa? Mancano ancora due giorni alla scadenza, abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione – ha sottolineato Simonelli – è che le quattro squadre che saranno coinvolte siano un panel appetibile, con Inter e Napoli per il campionato, poi vedremo chi sarà la prima, Milan e Bologna come finaliste di Coppa Italia. La scelta è loro, contiamo di averla entro il 30 o giù di lì. Abbiamo altre alternative sul tavolo allettanti, non ci fasciamo la testa e abbiamo già delle alternative interessanti. Quali? Per il momento sono tutte soggette a clausole di riservatezza”.

La data dell’eventuale spareggio-Scudetto

Simonelli ha chiarito che un eventuale spareggio per lo Scudetto tra Napoli ed Inter si giocherebbe comunque prima della finale di Champions League, anche se ci fossero i nerazzurri protagonisti. L’ultimo atto della Champions è in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera e considerato che l’ultima giornata di campionato è in programma il 24-25 maggio, l’unica data disponibile sarebbe tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio. Questo perché dal 1 giugno, in base al regolamento Fifa, tutti i calciatori dovranno mettersi a disposizione delle loro nazionali per le partite di qualificazione ai Mondiali. “La finale di Champions con l’Inter in campo è l’unica variabile, da italiani vorremmo porci questo problema”, ha detto Simonelli.

La Lega su Inter-Roma

Simonelli è poi intervenuto su due argomenti che di recente sono stati oggetto di polemiche, come il rinvio di Inter-Roma e il mancato rinvio di Atalanta-Lecce. “Parliamoci chiaramente: non mi sarei sognato di far giocare nessuna squadra in concomitanza col funerale del Santo Padre. Il sabato pomeriggio o sera si sarebbe potuto giocare, come si sono tenute tante altre cose. Però alla fine, anche d’accordo con le due società, abbiamo deciso di spostare quella partita a domenica: personalmente non l’avrei fatto, avrei fatto giocare l’Inter il sabato sera, per garantire all’Inter lo stesso riposo del Barcellona”.

“Campionato regolare”

“Io avrei spostato la partita delle 15 alle 18, per allontanarci il più possibile dal funerale e la partita delle 18 alle 20.45. Mi sembrava una soluzione logica, però poi sentendo tutti, anche con grande responsabilità delle squadre coinvolte, abbiamo deciso di giocare tutto la domenica. Minacce di cause legali? No. Ma ci sarebbero stati dei club scontenti se avessimo minato la regolarità del campionato. Abbiamo di conseguenza cercato la data che andasse bene a entrambe. E ha consentito di garantire la regolarità del campionato“.

Simonelli chiarisce su Atalanta-Lecce

“Atalanta-Lecce? Non c’è nessuna regola che ci imponeva il rinvio della partita, ma abbiamo dimostrato grande sensibilità verso il Lecce e riprogrammato la partita prevista il venerdì alla domenica. Era quello che si poteva fare. Noi siamo la Lega Calcio – spiega Simonelli – e ci dobbiamo occupare di mandare avanti il campionato nel modo più regolare possibile. Abbiamo preso la migliore decisione possibile, abbiamo cercato di avere il massimo della sensibilità possibile. Oltre questo non si poteva andare”.

Anticipi e posticipi della 36esima giornata

La Lega infine ha ufficializzato anticipi e posticipi del turno di campionato che si concluderà il 12 maggio, ossia la 36sima giornata di Serie A che partirà con Milan-Bologna, venerdì 9 maggio alle 20.45. Sabato 10 alle 15.00 Como-Cagliari, alle 18 Lazio-Juventus e alle 20.45 Empoli-Parma. Domenica 11, alle 12.30 Udinese-Monza, alle 15 Verona-Lecce, alle 18 Torino-Inter e alle 20.45 Napoli-Genoa. Il turno si chiuderà lunedì 12 con Venezia-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Roma alle 20.45.