Serie B, apre Bari-Cremonese: i big-match e dove vederli in tv e in streaming

Il palcoscenico della Serie B inizia a riempirsi di spettatori in vista della post season. Ogni punto ha un grande valore e a sette giornate dalla fine perderli per strada può compromettere l’arrivo. Il 32° turno prende il via con una sfida affascinante tra il Bari, in piena crisi, e la Cremonese in lotta per il secondo posto, valido per la promozione diretta in Serie A. La giornata proseguirà con un valzer di partite sabato 6 aprile e si concluderà con il posticipo della domenica tra Ascoli e Venezia.

Palermo, Mignani sfida Pirlo. Luci su Catanzaro-Como

“Luci al Ceravolo“, canterebbe Vecchioni in questa giornata di Serie B, con il Catanzaro che ospita il Como per cercare di avvicinarsi alle rivali in lotta per la seconda posizione. I calabresi vengono dalla vittoria contro la capolista Parma e sono in fiducia, ma lo stesso discorso vale per gli ospiti. La squadra di Pecchia invece è ospite del SudTirol.

L’avventura di Mignani sulla panchina del Palermo inizia contro la Sampdoria di Pirlo, che nelle ultime settimane ha scalato la classifica con quattro vittorie di fila: i blucerchiati occupano al momento il settimo posto, utile per i playoff. Dall’alto al basso del gruppo, in programma anche sfide importanti per la lotta salvezza: FeralpiSalò-Cosenza e Spezia-Lecco su tutte.

Serie B, il programma della 32ª giornata

VENERDÌ 5 APRILE

Bari-Cremonese ore 20.30

SABATO 6 APRILE

Brescia-Pisa ore 14.00

FeralpiSalò-Cosenza ore 14.00

Spezia-Lecco ore 14.00

SudTirol-Parma ore 14.00

Ternana-Modena ore 14.00

Catanzaro-Como ore 16.15

Palermo-Sampdoria ore 16.15

Reggiana-Cittadella ore 16.15

DOMENICA 7 APRILE

Ascoli-Venezia ore 16.15

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

Non ci sono canali che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere la Serie B e di alternative ce ne sono parecchie: