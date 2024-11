SFS 2024, rafforzata l'intesa con l'istituto YouGov: le parole di Nicola Dimatteo

La collaborazione posta in essere con YouGov costituisce un fiore all'occhiello dell'intera manifestazione organizzata nella cornice dello stadio Olimpico di Roma

Il Social Football Summit diventerà nei giorni 19 e 20 novembre il centro di confronto su marketing, tecnologia e analisi di dati sul calcio a livello mondiale. Tante le realtà coinvolte che dibatteranno, tramite incontri e panel specifici, su una miriade di tematiche riguardo al pallone che viaggia rapido verso l’innovazione ed il futuro. In tal senso la collaborazione posta in essere con YouGov costituisce un fiore all’occhiello dell’intera manifestazione organizzata nella cornice dello stadio Olimpico di Roma.

Il fattore YouGov

Conosciamo meglio YouGov. Parliamo di uno dei principali istituti di ricerca in grado di offrire soluzioni globali e fortemente innovative. “Fondata a Londra nel 2000 – si legge sul sito ufficiale – YouGov aiuta i brand, le agenzie, istituti pubblici e privati a prendere decisioni strategiche. Presente in 55 Paesi, YouGov possiede uno dei più grandi panel proprietari al mondo: oltre 24 milioni di membri, di cui oltre 385.000 in Italia”.

L’istituto vanta illustri collaborazioni nella penisola e anche sul piano internazionale. Basti pensare a CBS News, The Economist, The Times, yahoo news e University of Cambridge.

L’intervista del Blog di SFS 2024 a Nicola Dimatteo

Lo staff del SFS ha raggiunto Nicola Dimatteo, Senior Sales Executive di YouGov, per alcune dichiarazioni sui temi più caldi della Football Industry come, ad esempio, l’impatto dell’IA sul contesto planetario

Ciao Nicola, grazie per aver accettato la nostra intervista, ti chiedo subito, un tuo pensiero sull’evoluzione dei dati nel calcio.

La raccolta ed analisi dei dati è diventata una attività ormai centrale in qualsiasi settore ed attività economica. Lo riscontriamo in tutti i settori in cui lavoriamo e, negli ultimi anni, sta emergendo chiaramante una maggiore consapevolezza e competenza anche nel mondo dello sport. Abbiamo avuto il piacere di lavorare con società sportive, federazioni, leghe, sponsor e più recentemente, grazie alla nostra partnership con Lega Serie A, lavoriamo settimanalmente con i club del nostro campionato. Questo ci permette di apprezzare la grande esigenza di dati solidi e di qualità per orientare le proprie strategie, trovare nuovi partner, conoscere i propri tifosi e declinare le proprie campagne.

I club, e non solo quelli più grandi e blasonati, stanno sempre più cercando informazioni a livello nazionale e globale per individuare le nuove tendenze tra le generazioni emergenti e consolidate. La cultura dei dati è sicuramente ormai diffusa nella nostra sport industry e questo rappresenta un segno di maturità del settore.

In che modo le ricerche di mercato e i sondaggi di YouGov possono aiutare le società calcistiche a capire meglio i propri tifosi e a migliorare l’esperienza dei fan?

Il grande punto di forza di YouGov è quello di avere questa grande mole di informazioni, consistente a livello internazionale e costantemente aggiornati.

Le ricerche di mercato e i sondaggi condotti da YouGov offrono insight preziosi sui tifosi, rivelando non solo preferenze, aspettative e comportamenti, ma anche differenze significative tra le varie tifoserie. Questi dati sono fondamentali per ogni tipo di attività, sia commerciale che strategica, poiché permettono ai club di sviluppare strategie mirate, migliorare i servizi offerti e creare esperienze personalizzate per ogni fan.

Conoscere quanti tifosi si hanno nel mondo è cruciale per comprendere il potenziale di mercato e ottimizzare le iniziative di marketing. Comprendere meglio il proprio pubblico e le sue specificità consente ai club di rafforzare il legame con i tifosi e aumentare la fedeltà, adattando le offerte commerciali alle reali esigenze e aspettative di ciascuna tifoseria. In questo modo, i club possono non solo soddisfare i bisogni dei loro supporter, ma anche anticiparli, creando un senso di comunità e appartenenza che va oltre la semplice esperienza di partita.

Quali sono le principali sfide che le aziende e i club sportivi affrontano oggi nel settore del marketing digitale e dell’engagement con i tifosi, e come YouGov le aiuta a superarle?

I club sportivi e le aziende affrontano numerose sfide nel marketing digitale e nell’engagement con i tifosi. La saturazione del mercato rende difficile distinguersi, mentre la personalizzazione delle esperienze è ostacolata dalla raccolta e analisi dei dati. Mantenere l’interesse dei tifosi richiede approcci strategici mirati, e i club devono adattarsi rapidamente ai cambiamenti comportamentali dei propri tifosi (diversi in ogni parte del Mondo). YouGov offre ricerche di mercato che forniscono insight indispensabili che consentono di sviluppare strategie più efficaci, migliorare le esperienze dei fan e ottimizzare le comunicazioni, creando un legame più forte e duraturo con il proprio pubblico.

Durante SFS si parla molto del futuro del calcio e delle nuove tecnologie. Come YouGov si sta adattando o sta sfruttando queste innovazioni nel mondo del calcio?

Il topic che non può mancare in questi mesi è L’AI. L’intelligenza artificiale si sta diffondendo e sarà sicuramente un game changer in tutti i settori incluso lo sport e le ricerche di mercato legate allo sport. YouGov sta sviluppando e testando delle soluzioni per arricchire e trarre ancora più valore dai milioni di data point raccolti grazie a strumenti di AI. Oltre allo sviluppo interno, abbiamo recentemente acquisito una società in Asia Pacifica, specializzata nel settore AI, che ci aiuterà ad accelerare l’integrazione dei vari sistemi. Queste soluzioni integrate supporteranno anche le società di calcio, gli sponsor e le leghe con cui già collaboriamo e che spesso ci dimostrano grande attitudine verso l’innovazione.

Guardando al futuro, quali trend emergenti vedi nel rapporto tra brand, calcio e tifosi? Ci sono segmenti di pubblico in crescita che potrebbero sorprendere?

Guardando al futuro, emergono due macro argomenti che sono già rilevanti ma caratterizzeranno sicuramente i prossimi 5/10 anni: un tema sicuramente centrale è la Diversity & Inclusion e in seconda battuta, senza dubbio, la globalizzazione del tifo.

Riscontriamo ormai ovunque un interesse crescente per le squadre femminili e per i valori sociali che può trasmettere lo sport, come ad esempio il rispetto della diversità, delle minoranze e, più in generale, per temi etici come sostenibilità e razzismo. Si tratta di un elemento molto positivo per un fenomeno popolare come il calcio, in grado di “parlare” a tutti.

La globalizzazione infine è un tema molto interessante perchè ormai la sport industry è un fenomeno globale. Tifosi e appassionati, pur essendo saldamente ancorati alle realtà locali, mostrano sempre più interessi e passioni rivolti a competizioni internazionali o di altri paesi. Gli effetti sul settore in generale sono enormi se consideriamo anche la facilità con cui ormai si possono raggiungere e coinvolgere fan in qualsiasi parte del mondo.

Alessandro Iacobelli