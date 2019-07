Sgarbi difende Balotelli, il web lo demolisce

Per la legge è stato commesso un reato, per tantissime persone è stata l’ennesima dimostrazione dell’immaturità di un calciatore che sarebbe potuto diventare un campione e che ha bruciato tutto il suo talento in comportamenti adolescenziali ma la “bravata” di Balotelli continua a far discutere. La scommessa col barista di Napoli, con i 2000 euro offerti per tuffarsi a mare con un motorino, è stata oggetto d’analisi anche da parte di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ha affidato il suo pensiero ad un video postato sui social, manifestando tutta la sua solidarietà a Balotelli.

LA PROVOCAZIONE – “Sto con Balotelli fino in fondo per quello che ha fatto. Credo che un gesto come questo, la sfida, la scommessa, non possa essere rubricato né come istigazione a delinquere né come inquinamento né come gioco d’azzardo – cioè le denunce che ha subito da un potere idiota e da una magistratura montata dai giornali. Quella di Balotelli è stata una performance, un’opera d’arte. Quanti artisti avrebbe voluto farla? Quanti si sarebbero presentati al Mart dicendo: ‘Ecco, ho fatto questa cosa fondamentale”. Ha trovato un napoletano pronto a magnificare la propria capacità di fare qualunque cosa, un gigione come lui. Andare con uno scooter in acqua è una cosa insensata. Ma lo fai perché dimostri di essere coraggioso, spavaldo, e in più ti becchi duemila euro: uno che a petto nudo procede con la sua vespa e si butta in acqua: è meraviglioso, è sublime, è una performance: quanti artisti avrebbero voluto farla? Non processano i mafiosi, non processano i co…, non processano quelli che mettono le pale eoliche ad Affi (Trento) e invece processano Balotelli! Poi tu sei nero, è un vantaggio: potrai accusare i giudici di essere razzisti. Nero e ricco: per loro è il peggio! Bravo! Fallo ancora!”.

LE REAZIONI – La provocazione di Sgarbi non è però piaciuta al mondo del web. Critiche su twitter arrivano da ogni dove: “Stesso tasso intellettivo, il bastian contrario di se stesso non perde occasione per far sentire la sua inutile versione” o anche: “Non capisco né l’ovviamente, né il perbenismo conformista. Il divieto legale di lanciare veicoli in mare è giustificato. Chi rispetta la legge sarebbe una scimmia omologata? Magari la prossima volta lanciarsi in mare con un’auto in fiamme tanto è una performance artistica?”. Una sola voce a favore: “Non sopporto né Sgarbi né Balotelli ma ovviamente sto dalla loro parte. è ora di finirla con sto ridicolo perbenismo conformista volto a renderci tutti scimmie omologate. oggi come oggi una denuncia non si nega più a nessuno”. Infine c’è chi fa notare: “Con tutto quello che poteva dire, le pale eoliche di Affi va a tirar fuori (sulla A22 verso Rovereto TN) parla per autopromozione”.

SPORTEVAI | 11-07-2019 10:38