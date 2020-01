Sgarbo di mercato del Lipsia: la rabbia dei tifosi del Milan

Il Milan l’ha inseguito per sostituire Suso, sempre più vicino alla cessione, ma a quanto pare Dani Olmo non vestirà la maglia dei rossoneri. Secondo Nicolò Schira, il talento spagnolo della Dinamo Zagabria è ormai prossimo alla firma con il Lipsia, club tedesco sempre molto attento sul mercato dei cosiddetti campionati di seconda fascia.

Affare concluso

“Affare fatto! – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter – Il Lipsia ha chiuso per Dani Olmo. Verseranno 20 milioni di euro più bonus alla Dinamo Zagabria. Per il giocatore contratto fino al 2024 con uno stipendio di 3 milioni all’anno più bonus”.

Un vero e proprio affare, quello concluso dal club tedesco, considerato che Olmo è uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama internazionale. Il blitz del Lipsia non è piaciuto ai tifosi del Milan, che speravano di vedere Olmo in rossonero.

Tifosi infuriati

“No Nico ricontrolla meglio, Zvonimro mi aveva assicurato che in Croazia prende tutto quello che vuole senza chiedere”, commenta acida Simo, rivolgendo una critica a Boban.

“Ci credevano perché Boban è croato…”, aggiunge JC. “La potenza infinita di Elliott”, la stoccata di Bernardino, riferendosi all’immobilità sul mercato della proprietà del Milan.

Ma c’è anche chi pensa che i rossoneri abbiano fatto bene a non puntare su Olmo, specie quando Schira aggiunge che il Lipsia ha pagato ben 9 milioni di commissione agli agenti del giocatore: “Nulla così, il Milan non può competere anzi meglio se non vuole”, il commento di Augusto. “Olmo è il nuovo Calhanoglu. Grazie, Lipsia”.

SPORTEVAI | 23-01-2020 15:07