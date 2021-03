Shakhtar Donetsk-Roma 1-2: doppio Borja Mayoral, giallorossi nei quarti di Europa League. Le pagelle

La strada che conduce ai quarti di finale di Europa League era già abbondantemente spianata grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta nel match d’andata all’Olimpico e la Roma, nella sfida di ritorno, non ha deluso le aspettative imponendosi per 2-1 in casa dello Shakhtar.

All’Olimpiyskiy di Kiev tutto abbastanza semplice per gli uomini di Paulo Fonseca che sono stati bravi nel gestire la situazione e poi trovare al momento giusto le reti che hanno mandato definitivamente in archivio il discorso qualificazione.

Il primo vero squillo della gara è stato di marca giallorossa, con Borja Mayoral che al 6’ per poco non ha trovato la conclusione vincente di sinistro. Con il passare dei minuti i padroni di casa sono riusciti tuttavia a guadagnare metri in campo e a garantirsi una certa supremazia territoriale che non ha comunque condotto ad azioni pericolose. Poco prima della mezz’ora è stato Alan Patrick a chiamare Pau Lopez all’intervento, mentre al 35’ è stato Junior Moraes a farsi vedere con un colpo di testa. E’ stata l’ultima vera emozione che si è chiusa con uno Shakhtar con il pallino del gioco in mano, ma non troppo aggressivo negli ultimi metri.

Nella ripresa, al 48’, il vantaggio della Roma: Karsdorp si invola sulla destra e dal fondo lascia partire un pallone verso l’area piccola dove c’è Kryvtsov che respinge dalle parti di Borja Mayoral che di testa ribadisce alle spalle di Trubin per lo 0-1.

Al 54’ è Pedro a fallire da posizione eccellente il colpo dello 0-2 e al 59’, dopo l’inizio della girandola dei cambi e con una Roma in fase di riassestamento, lo Shakhtar torva il pareggio: sponda di testa a favorire l’inserimento sul secondo palo di Junior Moares che non ha problemi nell’insaccare il pallone che vale l’1-1.

Ritrovate le giuste misure la Roma torna a gestire la situazione con serenità e al 72’ trova anche il nuovo vantaggio grazie al solito Borja Mayoral: Pedro premia l’inserimento sulla sinistra di Carlos Perez che, superato Trubin in uscita, serve la punta spagnola che con un tocco morbido deposita in rete il pallone che vale l’1-2 e la doppietta personale.

E’ il goal che chiude il match con largo anticipo e che consente agli uomini di Fonseca di abbassare i ritmi nel finale.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SHAKHTAR DONETSK-ROMA 1-2

Marcatori: 48’ Borja Mayoral (R), 59’ Junior Moraes (S), 72’ Borja Mayoral (R)

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin 6; Dodo 6 (82’ Solbat sv), Vitao 6, Kryvtsov 5, Matvienko 5; Maycon 5,5, Marcos Antonio 5,5, Alan Patrick 6 (60’ Konoplyanka 6); Teté 6 (60’ Marlos 6), Junior Moraes 6 (77’ Dentinho sv), Solomon 6,5 (77’ Sudakov sv). All. Castro

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6,5; Ibanez 6 (46’ Mancini 6), Cristante 7, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5 (58’ Bruno Peres 6), Diawara 6 (58’ Pellegrini), Villar 6,5, Spinazzola 6 (58’ Calafiori 6); Carles Perez 7, Pedro 6 (75’ El Shaarawy); Borja Mayoral 7,5. All. Fonseca

Arbitro: Lahoz (ESP)

Ammoniti: Ibanez (R), Marcos Antonio (S), Alan Patrick (S), Karsdorp (R)

Espulsi: –

OMNISPORT | 18-03-2021 20:56