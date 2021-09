Shapovalov: "A Wimbledon ho avuto la sensazione di dominare Novak Djokovic"

Novak Djokovic è stato il grande protagonista di questa stagione, essendo andato ad un passo da un traguardo leggendario. Il numero 1 del mondo si è infatti aggiudicato tre Slam nel 2021, per poi sfiorare il ‘Calendar Grand Slam’ agli US Open.

Giunto in finale dopo una tremenda maratona con Alexander Zverev, il fuoriclasse serbo non ha potuto nulla contro uno scatenato Daniil Medvedev.

Durante la quarta edizione della Laver Cup, è stato chiesto a Denis Shapovalov di tracciare un bilancio della sua stagione fino a questo momento. Il canadese è stato piuttosto altalenante negli ultimi mesi, con l’unica nota positiva rappresentata dalla semifinale a Wimbledon (persa contro Djokovic).

“Per la prima volta nella mia giovane carriera, ho avuto la sensazione che fosse possibile battere Novak Djokovic e sollevare il trofeo di Wimbledon.

Non mi ero mai sentito in quel modo” – ha raccontato Shapovalov. “In determinate fasi del match, avevo l’impressione che l’esito della partita dipendesse da me. Se riesci a tenere a bada Djokovic, significa che hai le potenzialità per battere chiunque” – ha aggiunto Denis.

OMNISPORT | 29-09-2021 12:38