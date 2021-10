Shapovalov: "Mi sento un giocatore diverso. Sono cresciuto"

Denis Shapovalov è pronto per fare il suo esordio al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista canadese, testa di serie numero nove dell’evento americano, è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone e al secondo turno affronterà uno tra Vasek Pospisil e J.J.

“È grandioso tornare ad Indian Wells. Ovviamente, sarà diverso giocare qui nel mese di ottobre, ma è bello essere ancora negli Stati Uniti durante questa parte di stagione” , ha spiegato il canadese al sito ufficiale dell’ATP. “Le temperature sono alte, le condizioni dure, ma penso che il mio gioco possa adattarsi bene.

Non vedo l’ora di giocare il torneo. È un po’ strano tornare qui, perché è dove tutto è iniziato ( Shapovalov ha raggiunto la top 20 nel 2019 dopo il Sunshine Double) . Mi sento un giocatore completamente diverso quest’anno.

Ho sicuramente più esperienza e sono molto più rilassato in campo. Ora so esattamente cosa aspettarmi da me stesso. Nel complesso sono felice del modo in cui sono cresciuto da quando il tennis si è fermato a causa della pandemia” .

OMNISPORT | 08-10-2021 14:20