Shapovalov sicuro: “Sento che posso competere contro chiunque”

Denis Shapovalov non nasconde di coltivare grandi ambizioni per la campagna sul cemento nordamericano.

Il tennista canadese, numero 10 del ranking ATP, vuole disputare una gran seconda parte di stagione e, sfruttando la scia dell’ottimo torneo di Wimbledon disputato a fine giugno, raccogliere risultati importanti imponendo la sua legge anche contro i primi del mondo.

“ Sono molto carico, sto vivendo un ottimo 2021 . Negli ultimi mesi sento di essere migliorato molto e di aver alzato il livello del mio tennis ” ha rivelato il classe 1999.

“A Wimbledon ho giocato un grande torneo, andando molto vicino alla finale. Oggi mi sento molto sicuro in campo , sicuro del mio gioco, ho fiducia. Sento che in questo momento posso competere contro chiunque su qualsiasi superficie . Mi sento come se stessi diventando un avversario temibile per tutti. Questo è qualcosa di molto positivo, senza alcun dubbio. Spero di continuare con questa buona serie di risultati”.

Tra le tante cose che hanno dato così tanta confidenza a Shapovalov di recente c’è il match disputato ai Championshps contro Novak Djokovic , un incontro che (nonostante l’esito poco felice) ha irrobustito la consapevolezza del canadese.

“ Ho dimostrato a tutti che posso giocare contro qualsiasi giocatore . È stata una grande partita quella che ho giocato contro Djokovic a Londra. Sentivo che il mio gioco era davvero al livello necessario per raggiungere la finale e persino riuscire ad alzare la coppa ma davanti a me avevo un giocatore della statura di Djokovic che, anche se non gioca al suo massimo livello, può sempre vincere perché ha quell’ aura vincente dei grandi campioni, e riesce a trovare la giocata perfetta nel momento clou” ha affermato il nativo di Tel Aviv alla stampa canadese.

OMNISPORT | 09-08-2021 15:48