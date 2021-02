Sheffield United-Chelsea, il pre partita di Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, tecnico tedesco del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sports UK” poco prima del calcio d’inizio dell’incontro Sheffield United-Chelsea, valevole per la 23ª giornata della Premier League 2020/2021.

Queste le sue parole, nelle quali Tuchel sostiene come la sua squadra debba ancora migliorare sotto molti punti di vista:

“Ci manca qualcosa a livello di precisione e di determinazione in area di rigore avversaria. In questo momento, abbiamo una fase difensiva molto solida (zero reti subite nelle ultime quattro partite, ndr). Dobbiamo migliorare la fase offensiva ma, se non riusciamo a segnare come potremmo, non è solamente colpa degli attaccanti così come se non prendiamo gol non è solamente merito dei difensori. Siamo una squadra e lavoriamo insieme per fare al meglio in entrambe le fasi”.

OMNISPORT | 07-02-2021 21:59