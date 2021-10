Sheriff, Castaneda sul match con l’Inter: “Sarà un sogno”

18-10-2021 14:23

Dopo le incredibili vittorie contro Shakhtar e Real Madrid, lo Sheriff Tiraspol proverà a sorprendere nuovamente gli addetti ai lavori andando a caccia dei tre punti anche a San Siro contro l’Inter, un match dal significato speciale per il capitano dei moldavi Frank Castaneda.

“Giocare a San Siro contro un club così storico sarà un sogno. Lì hanno giocato anche grandi calciatori colombiani come Ivan Ramiro Cordoba. Per me lui resta un campione e un esempio; ricordo ancora quando lo vidi trionfare nell’anno del Triplete. Giocare nel suo stadio per me sarà davvero speciale“.

Sperando che l’emozione non giochi un brutto scherzo, Castaneda si augura di allungare a Milano la propria striscia vincente rendendo così ancora più concreto il sogno della qualificazione agli ottavi.

“Vincere le prime due gare è stato un sogno a livello personale e di squadra. Battere lo Shakhtar e poi il Real Madrid al Bernabeu è una cosa indescrivibile. Viviamo il sogno a occhi aperti e ce lo godiamo” ha affermato l’attaccante sudamericano.

