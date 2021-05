Shevchenko: "Il Milan ha pagato gli infortuni"

Andriy Shevchenko in un’intervista a Sky ha parlato di Juventus-Milan, in programma domenica sera: “Sicuramente per la Juve è un anno difficile, il Milan ha fatto un buon campionato poi ha pagato anche qualche infortunio di troppo, sarà una partita molto sentita da entrambe”.

Sul flop bianconero: “Pirlo è al primo anno, non è facile. Ha una squadra in fase di transizione e sono passaggi complessi da gestire”.

Sulla Superlega: “Così si distrugge il calcio, la tradizione. La formula che hanno inventato non l’ho capita. Il calcio ha bisogno di spettacolo e lo spettacolo di soldi ma come ha detto Guardiola non ha senso creare un torneo dove rimani per sempre”.

OMNISPORT | 08-05-2021 10:47