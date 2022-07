Shock Cristiano Ronaldo: si offre all'Atletico Madrid?

18-07-2022 21:44

Bomba dalla Spagna: Cristiano Ronaldo si sarebbe offerto anche alla squadra che più di tutte ha sempre ripudiato per il suo lungo e glorioso passato con il Real Madrid. Parliamo proprio dei cugini dell’Atletico.

A sganciare questa esplosiva indiscrezione di mercato è As, che paventa la possibilità di un ritorno a Madrid per CR7, ma sponda Atletico. Un tradimento che desterebbe clamore tra le file merengue, ma resta da capire se ci sia realmente interesse dall’altra parte della barricata.

Il Cholo Simeone sarebbe favorevole ad accogliere Cristiano Ronaldo tra i Colchoneros, anche solo per il gusto di fare uno sgarbo ai rivali Blancos. Resta però al momento utopia, per la società meno blasonata di Madrid, un’offerta da formulare che si attenga alle richieste proibitive del portoghese.

Probabilmente sarà solo una delle mille voci di mercato che rimbalzano per qualche ora tra tutti i portali, per poi andare a tramontare nel dimenticatoio.. Ma qualora davvero l’Atletico Madrid trovasse un accordo con lo United sia per il trasferimento sia per la ripartizione dell’ingente ingaggio… Beh, per il Real sarebbe un colpo davvero duro da digerire. Quasi un oltraggio.

La realtà però è che CR7 vuole giocare la Champions League 2022/23, possibilità che a Manchester non ha. Champions, whatever it takes. Anche a costo di tradire il suo Real…

