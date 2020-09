Shock Genoa, 14 positivi al Coronavirus

È un autentico ciclone quello che si è abbattuto sul Genoa e sulla Serie A.

All’indomani della pesantissima sconfitta contro il Napoli, infatti, il club rossoblù ha ufficializzato la positività al Coronavirus di 14 elementi del “Gruppo squadra”, quindi dodici in più rispetto a quelle già note di Mattia Perin, che non aveva giocato al San Paolo, e del centrocampista danese Lasse Schone, la cui positività era stata accertata domenica mattina prima della partenza della squadra per Napoli.

La società rossoblù ne ha dato comunicazione nella serata di lunedì attraverso una nota ufficiale: “Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.

Massimo riserbo quindi sui nomi dei tesserati interessati e a questo punto si attendono sviluppi per le prossime ore, quando proseguiranno i controlli sanitari attraverso i tamponi per monitorare l’entità e la gravità del focolaio in casa rossoblù.

A serio rischio a questo punto la normale disputa dell’anticipo della terza giornata di campionato, sabato 3 ottobre al Ferraris contro il Torino, una partita già molto importante per entrambe le squadre, reduci da una salvezza soffertissima nella passata stagione e non partite bene in questa, in particolare i granata, che hanno perso le prime due partite contro Fiorentina e Atalanta, mentre il Grifone è crollato malamente a Napoli perdendo 6-0 dopo ave vinto largamente all’esordio contro il Crotone per 4-1.

Alla vigilia della patita contro il Napoli, peraltro, lo stesso allenatore del Genoa, Rolando Maran, si era espresso a chiare lettere sui momenti difficili vissuti da tutto il gruppo dopo la positività di Perin e Schone: “È stata una vigilia allucinante tra “non partenze” e momenti anche di timore per la salute dei compagni”.

“All’una di notte eravamo ancora in ballo con il discorso tamponi, è normale che certe cose possano influire negativamente ma non deve essere un alibi” la chiosa di Maran commentando la goleada subita al San Paolo.

