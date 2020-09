Torino, calciatore positivo al Covid: la conferma del club

Il Torino ha comunicato un caso di positività al Covid-19 fra i suoi calciatori. Il club granata non ha fatto il nome del giocatore ma ha confermato che è asintomatico e non era tra i convocati per la partita d’esordio di campionato giocata sabato contro la Fiorentina.

Questa la nota diffusa dal club, attraverso i propri canali ufficiali: “Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo”.

Nelle scorse ore è iniziata l’opera di sanificazione del centro che ospita gli allenamenti della squadra. Tutte le attività sono state interrotte, Marco Giampaolo è stato costretto ad annullare la doppia seduta di allenamento in programma proprio per la giornata di martedì e tutti i giocatori e membri dello staff hanno ricevuto la disposizione di isolarsi nelle proprie abitazioni.

Nella giornata di mercoledì tutti saranno sottoposti al test del tampone.

OMNISPORT | 22-09-2020 13:00