19-11-2021 17:04

In Ungheria, nel terzo appuntamento stagionale del circuito internazionale, Arianna Fontana e Cynthia Mascitto avanzano nei 1000 metri fino ai quarti. I team tricolori qualificati nelle gare a squadre

Le due non tradiscono sui 1000 così come fatto ieri sui 1500. Out invece nel turno preliminare Gloria Ioriatti così come, al maschile, Luca Spechenhauser. Yuri Confortola e Andrea Cassinelli si guadagnano invece l’accesso alle batterie ma lì si conclude la loro corsa.

