Si avvicina il Social Football Summit 2022, quest’anno a settembre

29-08-2022 17:24

Manca sempre meno al primo evento italiano dedicato alla football industry e targato Social Media Soccer

Quest’anno nelle date inedite del 27 e del 28 settembre, per evitare la sovrapposizione ai Mondiali in Qatar.

L’estate sta finendo, il calcio è finalmente tornato con l’inizio dei massimi campionati europei e manca sempre meno all’inizio del Social Football Summit 2022. Quest’anno, infatti, l’evento targato Social Media Soccer non si terrà come sempre nel mese di novembre, ma a settembre. Più specificatamente il 27 e il 28.

Il primo evento italiano, ma dal respiro internazionale, dedicato alla football industry cambia infatti date per dare spazio ad un torneo catalizzante come i FIFA World Cup Qatar 2022. Non cambia però minimamente nella sua sostanza, rimanendo un’occasione per porre il focus su investment and innovation, inclusion and sustainability, revenues and business model, creativity and digital disruption. Il tutto cavalcando il grandissimo successo riscosso nelle passate edizioni durante le quali sono stati coinvolti oltre 10.000 partecipanti.

La cornice sarà sempre quella dello Stadio Olimpico di Roma, grazie al sostegno e al patrocinio della Presidenza del Consiglio, Regione Lazio, Roma Capitale, Sport e Salute e istituzioni che saranno presenti durante le due giornate di settembre.