Dietro Paul Pogba e Angel Di Maria c’è un altro giocatore indicato da Massimiliano Allegri come molto importante per cambiare volto alla Juventus nella prossima stagione. Si tratta di Nahuel Molina, il 24enne esterno destro dell’Udinese reduce da un campionato straordinario: con 7 gol e 5 assist, l’argentino s’è dimostrato uno dei migliori interpreti del ruolo, consolidando anche la sua presenza all’interno della nazionale del suo paese.

Juventus su Molina, terzino che piace ad Allegri

Molina piace perché è veloce, tecnico e intelligente tatticamente, doti che però spingono l’Udinese a tenere una valutazione molto alta del suo cartellino. Proprio la resistenza opposta dal club friulano si sta dimostrando un ostacolo difficile da superare per la Juventus.

Juventus, le complicazioni per Molina

Secondo SportMediaset, il club della famiglia Pozzo continua a valutare Molina circa 30 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dalla Juventus.

In un primo momento la dirigenza bianconera riteneva, dati i buoni rapporti con l’Udinese, di riuscire ad abbassare le pretese del club friulano, invece dopo settimane di trattative l’affare è ancora a un punto morto.

I tifosi della Juventus infuriati

Lo stallo della trattativa per Molina inizia a preoccupare i tifosi della Juventus, che chiedono alla propria dirigenza una maggiore decisione per acquistare il giocatore. “L’impressione è che la questione non si risolverà a breve – scrive Giuseppe su Facebook – Ma la Juventus ha la disponibilità economica per rinforzare la squadra? Perché ha molto da fare tra difesa e centrocampo, oltre a qualcosa in attacco. I soldi li deve far uscire…”.

Sconsolato Andrea: “La Juve pensa che i giocatori glieli diano gratis, vedi il caso Morata”. Maurizio, invece, non è convinto della necessità di spendere tanto per Molina: “Ancora devo capire il senso di prendere Molina, vuol far giocare Danilo a sinistra? Boh vedremo”. Davide invita i compagni di tifo ad essere pazienti: “Un altro mese deve passare, Molina può attendere”.

Giancarlo, invece, cita una convinzione diffusa tra i tifosi della Juventus: “Quando li richiede la Juve i giocatori costano di più”. Andy, invece, si dice proccupato: “Siamo a luglio e non abbiamo preso ancora nessuno… tutto il resto sono chiacchiere. Hanno distrutto una squadra e una società”.

